‘சுகாதார இடைநிலை பணியாளர் பதவியில் பெயர் மாற்றம் கூடாது’
‘சுகாதார இடைநிலை பணியாளர் பதவியில் பெயர் மாற்றம் கூடாது’
ADDED : அக் 24, 2026 06:50 AM
திருப்பூர்: சுகாதார இடைநிலை பணியாளர் பதவியை சமுதாய சுகாதார செவிலியர் (சி.எச்.ஓ.) என பெயர் மாற்றம் செய்வதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சுகாதார செவிலியர்கள் முதல்வரிடம் மனு அளித்துள்ளனர்.
தமிழ்நாடு அரசு அனைத்து சுகாதார செவிலியர்கள் சங்கம் சார்பில் திருப்பூர் கலெக்டர் வாயிலாக நேற்று மனு அனுப்பப்பட்டது.
அதில் கூறியிருப்பதாவது:
தமிழக சுகாதாரத்துறையில் கிராம சுகாதார செவிலியர், உதவி செவிலியர், வட்டார சுகாதார செவிலியர், சமுதாய சுகாதார செவிலியர் பணியிடங்களுக்கு தனி விதிமுறைகள் உள்ளன.
பொது சுகாதாரத்துறையில் மத்திய அரசு நிதியுதவியுடன் சுகாதார இடைநிலை பணியாளர்களுக்கு தொகுப்பூதியத்தில் 11 மாதத்துக்கு பணி நியமனம் வழங்கப்பட்டது. இவர்களுக்கு அடிப்படை கல்வித்தகுதி நிர்ணயம் செய்யப்படவில்லை, சிறப்பு பணி பொறுப்பு, அலுவலகம் வழங்கப்படவில்லை.
இந்நிலையில் சுகாதார இடைநிலை பணியாளர் என்பதை சமுதாய சுகாதார செவிலியர் என பெயர் மாற்றம் செய்ய கோரி மனு அளித்துள்ளனர். 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணிபுரியும் கிராம சுகாதார செவிலியர், உதவி செவிலியர்களுக்கு சமுதாய சுகாதார செவிலியர் பதவி உயர்வு உள்ளது. எனவே பெயர் மாற்றம் உள்நோக்கம் உடையது.
எனவே இடைநிலை பணியாளர்களுக்கு புதிய பதவி உருவாக்கத்தை ஏற்கக்கூடாது. கிராம செவிலியர், உதவி செவிலியர் உள்ளிட்டோருக்கு நிரந்தர பதவி வழங்க வேண்டும்.
கலெக்டர் வாயிலாக மனு அனுப்பிய தமிழ்நாடு அரசு அனைத்து சுகாதார செவிலியர்கள் சங்கத்தினர்.