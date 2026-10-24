நஞ்சப்பா மாநகராட்சி பள்ளி தலைமையாசிரியர் மாற்றம்

UPDATED : அக் 23, 2026 07:44 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:38 PM
திருப்பூர்: நஞ்சப்பா பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் கர்னல், ஊத்துக்குளி சரவணபுரம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
திருப்பூரின் குறிப்பிடத்தக்க பள்ளிகளில் ஒன்றான நஞ்சப்பா மாநகராட்சி ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் கர்னல், 54. வகுப்புக்கு வராமல் விடுமுறை எடுத்து நேராக தேர்வுக்கு வந்த மாணவர்கள் சிலரை செப். 16ம் தேதி தன் அறையில் வைத்து விசாரித்தார். அப்போது மாணவர்கள் குழுவாக சேர்ந்து அவரை தாக்கினர். ஆசிரியர்கள் மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர்.
இந்த விவகாரம் பூதாகரமானதை அடுத்து 7 மாணவர்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டனர். இந்நிலையில் தலைமை ஆசிரியர் கர்னல், ஊத்துக்குளி தாலுகா சரவணபுரம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
சரவணபுரத்தில் தலைமை ஆசிரியர் பணியிடம் காலியாக இருந்தது. உடுமலை ராமச்சந்திராபுரம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் முத்துக்குமாரசுவாமி, கூடுதல் பொறுப்பாக நஞ்சப்பா பள்ளியையும் கவனிக்க முதன்மை கல்வி அலுவலர் புனிதா அந்தோணியம்மாள் உத்தரவிட்டுள்ளார்.