நஞ்சப்பா நகர் பூங்கா பராமரிப்பின்றி ‘பாழ்’

UPDATED : நவ 14, 2026 05:27 PM
ADDED : நவ 14, 2026 05:24 PM
அனுப்பர்பாளையம்: திருப்பூர் மாநகராட்சி, 7-வது வார்டுக்கு உட்பட்ட நஞ்சப்பா நகரில், அம்ருத் திட்டத்தின் கீழ், 2018ல், ரூ.1.07 கோடி மதிப்பில் பூங்கா அமைக்கப்பட்டது.
செயற்கை நீரூற்று, நடைபாதை, குடிநீர், கழிப்பறை, இருக்கைகள், புல்தரை, மின்விளக்குகள், அலங்கார விலங்குகளின் சிற்பங்கள் எனப் பல்வேறு வசதிகளுடன் அமைக்கப்பட்ட இந்தப் பூங்கா, தற்போது முறையான பராமரிப்பின்றி சீரழிந்து வருகிறது. பூங்கா முழுவதும் முட்புதர்கள் மண்டியுள்ளன. செயற்கை நீரூற்று உடைந்து பயன்பாடின்றி உள்ளது. மின்விளக்குகள் எரிவதில்லை. கழிப்பறையும் பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ளது. அலங்காரச் சிற்பங்களும் உடைந்து சேதமடைந்துள்ளன.
அப்பகுதி பொதுமக்கள் கூறுகையில், ‘ஒரு கோடி ரூபாயில் அமைக்கப்பட்ட பூங்கா, பராமரிப்பின்றி பயன்படுத்த முடியாத நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதியில் உள்ள ஒரே பொழுதுபோக்கு பூங்கா இதுதான். எனவே, மாநகராட்சி அதிகாரிகள் பூங்காவை சீரமைத்து, மீண்டும் மக்கள் பயன்பாட்டுக்குக் கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,’ என்றனர்.