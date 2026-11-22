UPDATED : நவ 21, 2026 07:58 PM
ADDED : நவ 21, 2026 07:52 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் நடராஜா தியேட்டர் பாலம் அருகே அமைக்கப்பட்டுள்ள பூங்காவின் இறுதிக்கட்டப் பணிகள் தாமதமாவதால், பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு திறப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
திருப்பூர் மாநகராட்சி சார்பில் நொய்யல் ஆற்றின் குறுக்கே உயர்மட்டப் பாலம் கட்டப்பட்டுள்ளது. பாலம் அருகே சாலையோரம் 40 சென்ட் இடம் பயன்பாடின்றி இருந்தது. அந்த இடத்தில், பாலம் கட்ட ஒதுக்கப்பட்ட நிதியில் மீதமான தொகையைக் கொண்டு சிறுவர் விளையாட்டுப் பூங்கா அமைக்க மாநகராட்சி திட்டமிட்டது. அதன்படி, பூங்கா அமைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, பெரும்பாலான பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன. இருப்பினும், பூங்கா இன்னும் திறக்கப்படாமல் உள்ளது.
இதுகுறித்து மாநகராட்சி பொறியியல் பிரிவினர் கூறியதாவது:
பூங்காவின் சில பகுதிகளில் மணல் பரப்ப வேண்டியுள்ளது. மணல் தட்டுப்பாடு காரணமாக அதைப் பெறுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும், வண்ணம் பூசும் பணியில் இறுதிக்கட்டச் சரிபார்ப்பு மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. இப்பணிகள் விரைவில் முடிக்கப்பட்டு, பூங்கா பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்குத் திறக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.