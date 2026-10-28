/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/கழுத்து கிழிப்பு 2 பேர் கைது
UPDATED : அக் 27, 2026 07:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:26 PM
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திருப்பூர்: திருப்பூர் மத்திய பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே, மதுபோதையில் ஏற்பட்ட தகராறில், வாலிபரின் கழுத்தில் மதுபாட்டிலால் கிழித்த இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
திருச்சியைச் சேர்ந்த ஹரிஷ், 24, மது அருந்திவிட்டு பஸ் ஸ்டாண்ட் வளாகம் அருகே படுத்திருந்தார். அங்கு மதுபோதையில் வந்த தேனி மாவட்டம், போடியைச் சேர்ந்த விஷ்ணு பிரபாகரன், 23, உத்தமபாளையத்தைச் சேர்ந்த அக்பர் அலி, 38, ஆகியோருடன் தகராறு ஏற்பட்டது. அப்போது, இருவரும் மதுபாட்டிலால் ஹரிஷின் கழுத்துப் பகுதியில் கிழித்தனர். படுகாயமடைந்த அவர், திருப்பூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
இதுகுறித்து விசாரித்த திருப்பூர் தெற்கு போலீசார், கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்து, இருவரையும் கைது செய்தனர்.