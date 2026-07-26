நெல்லை - நாகர்கோவில் ரயில் செல்லும் நேரம் மாற்றம்
நெல்லை - நாகர்கோவில் ரயில் செல்லும் நேரம் மாற்றம்
ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:03 AM
திருப்பூர்: நியூ ஜல்பைகுரி - நாகர்கோவில் அம்ரித் பாரத் ரயில் திருநெல்வேலி, நாகர்கோவில் சென்றடையும் நேரம் மாற்றப்பட்டுள்ளது.
கடந்த ஜன. 17ம் தேதி, பிரதமர் மோடி, நியூ ஜல்பைகுரி - நாகர்கோவில் அம்ரித் பாரத் ரயில் (எண்:20603) இயக்கத்தை துவக்கி வைத்தார்.
மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் இருந்து புதன்கிழமை மாலை புறப்படும் ரயில், வெள்ளிக்கிழமை நாகர்கோவில் வருகிறது. ஞாயிறு இரவு நாகர்கோவிலில் புறப்படும் ரயில் (எண்:20604) புதன் அதிகாலை நியூ ஜல்பைகுரி செல்கிறது.
இந்த ரயில், 11 முன்பதிவில்லா பொது பெட்டிகளை கொண்டது. ஈரோடு, திருப்பூர், கோவை, பொள்ளாச்சி, உடுமலை, பழநி, திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், சாத்துார், கோவில்பட்டி சென்று திருநெல்வேலி, நாகர்கோவில் செல்வதால், பயணிகளிடையே நல்ல வரவேற்பு உள்ளது. ரயில், திருநெல்வேலி, நாகர்கோவில் செல்லும் நேரம் மாற்றப்படுகிறது.
அதன்படி, திருநெல்வேலிக்கு, தற்போது, இரவு, 10:00 மணிக்கு செல்லும் ரயில், செப்., மாதம் முதல், இரவு, 9:50 மணிக்கு சென்று சேரும். நாகர்கோவிலுக்கு, இரவு, 11:00 மணிக்கு செல்லும் ரயில், செப்., முதல், 11:05 மணிக்கு செல்லும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.