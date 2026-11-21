புதிய பாலம்... புதிய வழித்தடம்: பஸ்கள் இயங்குவது எப்போது? மக்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்ப்பு
புதிய பாலம்... புதிய வழித்தடம்: பஸ்கள் இயங்குவது எப்போது? மக்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : நவ 21, 2026 08:25 PM
ADDED : நவ 21, 2026 08:22 PM
திருப்பூர்: அணைப்பாளையத்தில் புதிய உயர்மட்ட பாலம் மற்றும் விரிவுபடுத்தப்பட்ட சாலை வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதால், பயணிகள் வசதிக்காக புதிய வழித்தடத்தில் அரசு பஸ்களை இயக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
கடந்த அக். 24ம் தேதி, 42 கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்ட அணைப்பாளையம் புதிய உயர்மட்ட பாலம் திறக்கப்பட்டது. மங்கலம் ரோடு, காலேஜ் ரோடு ஆகியவற்றை இணைப்பதுடன், கனரக வாகனங்கள் எளிதாக கடந்து செல்லவும், நகரின் தெற்கு மற்றும் வடக்கு பகுதிகளில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கவும் இந்த பாலம் உதவியாக அமைந்துள்ளது.
தற்போது பல்லடத்தில் இருந்து அவிநாசிக்கு செல்லும் கனரக வாகனங்கள் மற்றும் பஸ்கள், மங்கலம், வஞ்சிபாளையம் வழியாகவும், திருப்பூர் நகருக்குள் வந்தும் செல்கின்றன. மங்கலம் ரோடு வழியாக தினமும் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான பஸ்களே இயக்கப்படுகின்றன. நகருக்குள் வந்து செல்லும் வகையில் நேரடி அரசு பஸ் வசதி இதுவரை இல்லை.
இந்நிலையில், ஆண்டிபாளையம் –- அணைப்பாளையம் -– சிறுபூலுவப்பட்டி ஆகிய பகுதிகளை இணைக்கும் வகையில் புதிய பாலம் திறக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் பல்லடம், வீரபாண்டி பிரிவு, முருகம்பாளையம், இடுவம்பாளையம், ஆண்டிபாளையம், 15 வேலம்பாளையம், அனுப்பர்பாளையம், திருமுருகன்பூண்டி வழியாக அவிநாசிக்கு பஸ்களை இயக்க முடியும்.
ஏற்கனவே, சாலைகள் குறுகலாக இருந்ததாலும், ரயில் தண்டவாளம் மற்றும் நொய்யல் ஆற்றை கடந்து செல்ல போதிய வசதி இல்லாததாலும், இந்த வழித்தடங்களில் மினி பஸ்கள் மட்டுமே இயக்கப்பட்டு வந்தன. தற்போது விரிவான சாலை மற்றும் புதிய பாலம் அமைக்கப்பட்டுள்ளதால், புதிய வழித்தடத்தில் பஸ்களை இயக்குவதற்கான வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
புதிய திருப்பூர், பெருமாநல்லுார், அவிநாசி வட்டாரங்களில் இயக்கப்படுவதை போல், பஸ் ஸ்டாண்டுக்குள் செல்லாமல் வட்டப்பாதையில் இயங்கும் பஸ்களை இந்த வழித்தடத்திலும் இயக்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனவே, போக்குவரத்துக் கழகம் சோதனை அடிப்படையில் பல்லடத்தில் இருந்து அவிநாசிக்கு வீரபாண்டி, - இடுவம்பாளையம், 15 வேலம்பாளையம், திருமுருகன்பூண்டி வழியாக பஸ்களை இயக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது பல்லடம், அவிநாசி பகுதி மக்களின் எதிர்பார்ப்பு.