/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/எல்.ஆர்.ஜி. கல்லுாரியில் புதிய கட்டடம் திறப்பு
ADDED : நவ 18, 2026 07:09 PM
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திருப்பூர்: திருப்பூர் – பல்லடம் சாலையிலுள்ள எல்.ஆர்.ஜி., மகளிர் கல்லுாரியில், ரூ.19.10 கோடி மதிப்பில் கட்டப்பட்ட கூடுதல் கட்டடத்தை, முதல்வர் விஜய் காணொலி காட்சி வாயிலாக இன்று (நவ.,18) திறந்து வைத்தார்.
புதிய கட்டடத்தில் வகுப்பறைகள், ஆய்வகங்கள், பல்நோக்கு திறந்தவெளி அரங்கம், குடிநீர் வசதி உள்ளிட்டவை அமைக்கப்பட்டுள்ளன. கலெக்டர் முத்துக்குமரன் புதிய கட்டடத்தைப் பார்வையிட்டார். தொடர்ந்து, பல்லடம் வனம் இந்தியா பவுண்டேஷன் சார்பில், கல்லுாரி வளாகத்தில் 100 மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன. நிகழ்ச்சியில், மாநகராட்சி மேயர் (பொறுப்பு) பாலசுப்பிரமணியம், உயர்கல்வித்துறை மண்டல துணை இயக்குனர் செண்பகலட்சுமி, கல்லுாரி முதல்வர் சுமதி, அரசு அலுவலர்கள், பேராசிரியர்கள் மற்றும் மாணவியர் பங்கேற்றனர்.