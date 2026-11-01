நம்ம ஊருக்கு வந்தாச்சு புதிய பஸ்கள்

ADDED : அக் 31, 2026 07:15 PM
திருப்பூர்: தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும்போதெல்லாம் அரசு பஸ்களின் நிறத்திலும் மாற்றங்கள் செய்யப்படுவது வழக்கம். முன்பு பச்சை, இளஞ்சிவப்பு கலந்த காவி நிறங்களில் பஸ்கள் இயக்கப்பட்டன. பின்னர் பி.எஸ்.4 மற்றும் பி.எஸ்.6 மாடல் பஸ்கள் நீல நிறத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. கடந்த தி.மு.க. ஆட்சியில் தொலைதுார வழித்தடங்களில் இயக்கப்படும் பெரும்பாலான பஸ்கள் மஞ்சள் நிறத்துக்கு மாற்றப்பட்டன.
கடந்த மே மாதம் புதிதாகப் பொறுப்பேற்ற த.வெ.க. அரசு, அக்கட்சியின் கொடி நிறத்தைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில் புதிய பஸ்களுக்கு வண்ணம் பூசியுள்ளது. ஏற்கனவே பல மாவட்டங்களில் இந்த நிறத்திலான புதிய அரசு பஸ்கள் இயக்கத்துக்கு வந்துள்ளன.
அதன் தொடர்ச்சியாக, சென்னையில் இருந்து புதிய பஸ்கள் நேற்று திருப்பூர் டிப்போவுக்கு கொண்டுவரப்பட்டன. இந்த பஸ்கள் எந்தெந்த வழித்தடங்களில் இயக்கப்படும் என்ற விவரம் பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என போக்குவரத்துக் கழக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
திருப்பூர் டிப்போவுக்கு சென்னையில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்ட புதிய பஸ்கள்.