‘நிப்ட்–டீ’ கல்லுாரியில் புதிய பயிற்சி வகுப்புகள்

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ADDED : நவ 14, 2026 11:04 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் ‘நிப்ட்–டீ’ கல்லுாரியில், ஆடை உற்பத்தித் துறை சார்ந்த மூன்று பகுதி நேரப் பயிற்சி வகுப்புகள் இம்மாத இறுதியில் தொடங்க உள்ளன. ஆர்வமுள்ளவர்கள் சேரலாம் என அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்கம் மற்றும் ‘நிப்ட்–டீ’ கல்லுாரி இணைந்து, தொழில்துறை மாணவர்கள், புதிய தொழில்முனைவோர் மற்றும் ஏற்கனவே பணியாற்றும் தொழிலாளர்களின் திறனை மேம்படுத்தும் வகையில் இப்பயிற்சிகளை வழங்குகின்றன.
அப்பேரல் மெர்ச்சண்டைசிங், அப்பேரல் பேஷன் டிசைனிங், நிட்ஸ் மற்றும் ஓவன் அப்பேரல் பேட்டர்ன் மேக்கிங் ஆகிய மூன்று பிரிவுகளில் பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ளது.
இதுகுறித்து பயிற்சி மைய ஒருங்கிணைப்பாளர் மணியன் கூறுகையில், ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும், தினசரி வகுப்புகளாகவும் பகுதி நேரப் பயிற்சி நடைபெறும். இம்மாத இறுதியில் வகுப்புகள் தொடங்க உள்ளதால், மாணவர் சேர்க்கை நடந்து வருகிறது. ஆர்வமுள்ளவர்கள் 95979 14182 என்ற எண்ணில் தொடர்புகொள்ளலாம் என்றார்.