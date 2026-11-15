நீர் நிலையை ஒட்டி வணிக வரி அலுவலகம்: பல்லடத்தில் புதிய சர்ச்சை
நீர் நிலையை ஒட்டி வணிக வரி அலுவலகம்: பல்லடத்தில் புதிய சர்ச்சை
UPDATED : நவ 14, 2026 11:23 PM
ADDED : நவ 14, 2026 05:24 PM
பல்லடம்: பல்லடத்தில், நீர்நிலையை ஒட்டி வணிகவரித்துறை அலுவலகக் கட்டடம் கட்டப்பட்டு வருவது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பல்லடம் - பொள்ளாச்சி ரோட்டில் வாடகைக் கட்டடத்தில் இயங்கி வரும் வணிகவரித்துறை அலுவலகத்துக்குச் சொந்தக் கட்டடம் கட்ட அரசு முடிவு செய்தது. இதற்காக பல்லடம் அடுத்த பெரும்பாளி பகுதியில் அரசு நிலம் தேர்வு செய்யப்பட்டு, சமீபத்தில் கட்டுமானப் பணிகள் தொடங்கின.
ஆனால், புதிதாகக் கட்டப்பட்டு வரும் அலுவலகத்தை ஒட்டி, சுமார் 3 மீட்டர் இடைவெளியில் பெரும்பாளி குட்டை அமைந்துள்ளது. நீர்நிலைகளை ஒட்டிக் கட்டுமானப் பணிகளை மேற்கொள்வதற்குப் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் உள்ள நிலையில், குட்டைக்கு மிக அருகில் அரசு அலுவலகக் கட்டடம் கட்டப்பட்டு வருவது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நீர்நிலையை ஒட்டியுள்ள கட்டுமானப் பணிகள் விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டதா என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.