சர்வதேசச் சந்தைப் போட்டியை வலுப்படுத்த ஏற்றுமதியாளர்கள் புதிய முன்னெடுப்பு
சர்வதேசச் சந்தைப் போட்டியை வலுப்படுத்த ஏற்றுமதியாளர்கள் புதிய முன்னெடுப்பு
UPDATED : நவ 07, 2026 01:26 PM
ADDED : நவ 07, 2026 01:24 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் பின்னலாடைத் துறையின் நிலைத்தன்மைத் தரநிலைகளை மேம்படுத்தி, சர்வதேசச் சந்தையில் போட்டித்திறனை வலுப்படுத்தும் நோக்கில், திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்கத்துக்கும் கோவையைச் சேர்ந்த ‘அசிபோ இன்போடெக்’ நிறுவனத்துக்கும் இடையே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது.
இதன் மூலம், குழும அளவிலான சுற்றுச்சூழல், சமூகப் பொறுப்பு மற்றும் நிர்வாகம் (இ.எஸ்.ஜி.) சார்ந்த முன்னெடுப்பு தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தில் அசிபோ நிறுவனம் ஆலோசகராகவும், திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் செயல்பட்டு, உறுப்பினர் நிறுவனங்களுக்குத் தேவையான வழிகாட்டுதலையும் ஆதரவையும் வழங்கும்.
இ.எஸ்.ஜி. ஆலோசனை, நிலைத்தன்மை அறிக்கைகள் தயாரித்தல், பங்குதாரர்களின் பங்கேற்பை உறுதி செய்தல், பயிற்சி மற்றும் திறன் மேம்பாடு, தொழில்நுட்ப ஆதரவு ஆகியவை இத்திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்களாகும்.
சர்வதேச ஆடை வர்த்தகத்தில் உலகளாவிய நிறுவனங்களின் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஏற்ப, திருப்பூர் ஏற்றுமதி நிறுவனங்கள் தங்களின் செயல்திறனையும் வினியோகச் சங்கிலியின் வெளிப்படைத்தன்மையையும் மேம்படுத்திக்கொள்ள இந்த ஒப்பந்தம் உதவும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.