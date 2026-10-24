டி.கே.டி. குளோபல் பள்ளியில் புதிய அலுவலக கட்டடம் திறப்பு
டி.கே.டி. குளோபல் பள்ளியில் புதிய அலுவலக கட்டடம் திறப்பு
ADDED : அக் 23, 2026 07:59 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் அமராவதிபாளையத்தில் உள்ள டி.கே.டி. குளோபல் பள்ளியில் புதிய அலுவலக கட்டட திறப்பு விழா நடந்தது. எம்.பி. சுப்பராயன், எம்.எல்.ஏ. பாலமுருகன் ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றனர். விஜயதசமியை முன்னிட்டு மழலையர் பிரிவில் சேர்க்கை நடந்தது. திருப்பூர் புத்தக பின்னல் புக் டிரஸ்ட், பள்ளி நுாலகத்துக்கு 15 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள புத்தகங்கள் வாங்குவதையொட்டி, ஒரு புத்தகம் பள்ளி நிர்வாகத்துக்கு வழங்கப்பட்டது. முன்னதாக தாளாளர் காதர்கான், செயலாளர் சகிலா பர்வீன் வரவேற்றார். ‘பள்ளி நிறுவனர் சவுகத் ஹயத்கான் மறைந்தாலும், அவர் வழிகாட்டிய கல்விப்பயணம் தொடரும்’ என்பதை பறைசாற்றும் வகையில், பலரும் பள்ளி வளர்ச்சிக்கு வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தனர்.
அமராவதிபாளையத்தில் உள்ள டி.கே.டி. குளோபல் பள்ளி புதிய அலுவலக கட்டட திறப்பு விழாவில் எம்.பி. சுப்பராயன், எம்.எல்.ஏ. பாலமுருகன் ஆகியோர் பங்கேற்றனர். அருகில், பள்ளி நிர்வாகிகள்.