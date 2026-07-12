/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ புதிய நிழற்குடை எம்.பி. ராஜா திறந்தார்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 09:01 AM
அ நிறம் | அளவு
சேவூர்: சேவூரில், எம்.பி. தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் கட்டப்பட்ட நிழற்குடை திறப்பு விழா நடைபெற்றது. சேவூர், கைகாட்டி ரவுண்டானாவில் நீலகிரி லோக்சபா உறுப்பினர் நிதியில், 14 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட பயணிகள் நிழற்குடை திறப்பு விழா நடைபெற்றது.
இதனை, எம்.பி. ராஜா திறந்து வைத்தார். நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட பொறுப்பாளர் தினேஷ்குமார், தலைமை செயற்குழு உறுப்பினர் சரவணன் நம்பி, சேவூர் ஒன்றிய செயலாளர் பால்ராஜ், அவைத்தலைவர் சின்னசாமி, துணைச் செயலாளர்கள் அப்துல் சலாம், ஷர்மிளா பானு, மணியன், மாவட்ட இளைஞரணி துணை அமைப்பாளர் ரவிச்சந்திரன் உட்பட பலர்பங்கேற்றனர்.