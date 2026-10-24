கட்டட அனுமதியில் புதிய சான்றளிப்பு திட்டம் எளிதாகிறது! பொறியாளர்களுக்கு பொறுப்பு கூடுகிறது
கட்டட அனுமதியில் புதிய சான்றளிப்பு திட்டம் எளிதாகிறது! பொறியாளர்களுக்கு பொறுப்பு கூடுகிறது
UPDATED : அக் 14, 2026 07:14 AM
ADDED : அக் 13, 2026 06:46 PM
திருப்பூர்: தமிழக அரசின், புதிய மூன்றாம் தரப்பு சான்றிதழ் திட்டம் வாயிலாக, கட்டட அனுமதி பெறும் நடைமுறை எளிதாகியுள்ள நிலையில், கட்டுமானத் துறையில் ஈடுபடும் பொறியாளர்களுக்கு பொறுப்பு கூடியுள்ளது.
கட்டட அனுமதி பெறும் முறையை எளிமைப்படுத்தி, தேவையற்ற காலதாமதத்தை தவிர்க்கும் நோக்கில், தமிழக அரசின் வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை, புதிய 'மூன்றாம் தரப்பு சான்றிதழ் திட்டம்' அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அதன்படி, பொதுமக்கள் மற்றும் பொறியாளர்கள், விரைவாக கட்டட அனுமதி பெற வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
தகுதியுள்ள விண்ணப்பங்களுக்கு, பதிவு பெற்ற கட்டட ஆர்கிடெக்ட் அல்லது பொறியாளர்களே சான்றளித்து, ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்து, கட்டணம் செலுத்திய பின் அனுமதி ஆவணங்களை பெறும் நடைமுறை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
பொறுப்பு அதிகரிப்பு
கட்டடத்தின் விற்பனைப்பத்திரம், பட்டா, டி.எஸ்.எல்.ஆர்., மற்றும் மனை சார்ந்த ஆவணங்களை பதிவு பெற்ற பொறியாளர்களே நேரில் சரிபார்த்து சான்றளிக்க வேண்டும் என்பதால், இத்திட்டத்தில், பதிவு பெற்ற பொறியாளர்களின் பங்களிப்பு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ் ஆன்லைனில் பெறப்படும் கட்டட அனுமதி, 5 ஆண்டுக்கு செல்லுபடியாகும்; இந்த காலம் நிறைவடையும் முன் விண்ணப்பித்தால், உரிய அதிகாரிகளிடம் இருந்து கூடுதலாக, 3 ஆண்டுக்கு அனுமதி நீட்டிப்பு பெற முடியும்.
கண்காணிப்பு இறுகும்
கட்டட அனுமதி எளிமையாக்கப்பட்டிருந்தாலும், இதில் முறைகேடுகள் நடப்பதை தவிர்க்க, அரசு பல கண்டிப்பான கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது. அனுமதி பெறும் நடைமுறையை சீரான இடைவெளியில் ஆய்வு செய்ய வேண்டும். கட்டட அனுமதி வழங்கப்பட்ட பின், சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் எந்நேரத்திலும் கட்டட வரைபடம் மற்றும் கட்டுமானப் பணிகளை நேரில் ஆய்வு செய்யலாம். ஆய்வின் போது, ஏதேனும் விதிமீறல் கண்டறியப்பட்டால், கட்டட உரிமையாளர் மற்றும் சான்றளித்த பொறியாளர் அதை உடனடியாக சரிசெய்ய வேண்டும்; தவறும்பட்சத்தில் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் அரசு வழிகாட்டியுள்ளது.
(பெருமிதம் (வீரம்): தைரியம், பெருமை அல்லது வலிமை)