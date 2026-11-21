புதிய பாதை! கைத்தறியில் இருந்து ஆடை ஏற்றுமதி வர்த்தகம்: திருப்பூரை பார்த்து தடம் பதிக்க தயாராகும் ஒடிசா
புதிய பாதை! கைத்தறியில் இருந்து ஆடை ஏற்றுமதி வர்த்தகம்: திருப்பூரை பார்த்து தடம் பதிக்க தயாராகும் ஒடிசா
UPDATED : நவ 21, 2026 03:48 AM
ADDED : நவ 20, 2026 09:24 PM
திருப்பூர்: பாரம்பரிய கைத்தறி ஜவுளி உற்பத்தியில் முன்னேறி வரும் ஒடிசா மாநில தொழில்துறையினர், அடுத்தகட்டமாக ஏற்றுமதி வர்த்தகத்தில் ஈடுபட திட்டமிட்டுள்ளனர். இதற்காக திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்களை சந்தித்து ஆலோசனை பெற்றுள்ளனர்.
ஒடிசா மாநிலத்தின் பின்தங்கிய மாவட்டங்களை சேர்ந்த ஏராளமான தொழிலாளர்கள் திருப்பூரில் தங்கி பின்னலாடை நிறுவனங்களில் பணியாற்றி வருகின்றனர். அம்மாநில அரசே சிறப்பு பயிற்சி அளித்து தொழிலாளர்களை தமிழகத்துக்கு அனுப்பி வருகிறது.
ஒடிசாவில் விவசாயத்துக்கு அடுத்தபடியாக பாரம்பரிய கைத்தறி நெசவு முக்கிய தொழிலாக இருந்து வருகிறது. தற்போது ஆடை மற்றும் ஜவுளி உற்பத்தியும் வளர்ச்சி பெற்று வருகிறது. இதனை மேலும் விரிவுபடுத்தி, மாநிலத்தை முக்கிய ஜவுளி உற்பத்தி மையமாக மாற்ற அம்மாநில அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
இயற்கை சாயங்களை பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படும் ஒடிசாவின் பாரம்பரிய 'கோட்பாத்' கைத்தறி துணிகள் புவிசார் குறியீடு பெற்றுள்ளன. இவற்றை கொண்டு பல்வேறு ஜவுளி பொருட்களை தயாரித்து நாடு முழுவதும் விற்பனை செய்து வருகின்றனர். தற்போது வீட்டு உபயோக ஜவுளி பொருட்கள் உற்பத்தியிலும் கவனம் செலுத்தி வருகின்றனர்.
மேலும், திருப்பூரின் பின்னலாடை தொழில் குழுமங்களை பார்வையிட்ட ஒடிசா தொழில்துறையினர், தங்கள் மாநிலத்திலும் இதுபோன்ற ஜவுளி தொழில் குழுமங்களை உருவாக்க திட்டமிட்டுள்ளனர். இதன் ஒரு பகுதியாக ஒடிசாவை சேர்ந்த ஜவுளி மற்றும் கைத்தறி உற்பத்தியாளர்கள் திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்கம் மற்றும் அனைத்து ஜவுளி ஏற்றுமதி முகமைகள் கூட்டமைப்பு நிர்வாகிகளை சந்தித்து வர்த்தக விரிவாக்கம் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினர்.