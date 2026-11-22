செய்தி எதிரொலி: குழாய் உடைப்பு சீரமைப்பு, பொதுமக்கள் நிம்மதி
செய்தி எதிரொலி: குழாய் உடைப்பு சீரமைப்பு, பொதுமக்கள் நிம்மதி
PUBLISHED ON : நவ 21, 2026 07:14 PM
திருப்பூர்: 'தினமலர்' நாளிதழில் படத்துடன் செய்தி வெளியானதைத் தொடர்ந்து, திருப்பூரில் குடிநீர் குழாய் உடைப்பை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் சீரமைத்தனர்.
கடந்த 19-ம் தேதி இரவு, ஊத்துக்குளி சாலை ரயில்வே கேட் அருகே மூன்றாவது குடிநீர் திட்டத்தின் பிரதான குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டது. இதனால் நள்ளிரவு முதல் மறுநாள் காலை வரை 11 மணி நேரம் குடிநீர் வீணாகச் சாலையில் ஓடி கால்வாயில் கலந்தது. பிரதான குழாய் என்பதால் தண்ணீரின் வேகத்தைக் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. குடிநீர் வினியோகமும் நிறுத்தப்படவில்லை.
பல பகுதிகளில் வாரம் ஒருமுறை மட்டுமே குடிநீர் வழங்கப்படும் நிலையில், இவ்வளவு தண்ணீர் வீணாவதைக் கண்டு பொதுமக்கள் வேதனை தெரிவித்தனர். இதுகுறித்து 'தினமலர்' திருப்பூர் நாளிதழில் நேற்று படத்துடன் செய்தி வெளியானது.
இதனையடுத்து, மாநகராட்சி மற்றும் குடிநீர் வடிகால் வாரிய அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்தில் ஆய்வு செய்தனர். பொக்கலைன் கொண்டு குழி தோண்டி, பிரதான குழாயில் ஏற்பட்ட உடைப்பைக் கண்டறிந்து சீரமைத்தனர்.