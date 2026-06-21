அடுத்த அலை... புதிய திசை: பின்னலாடை மாநகரம் 'மறு வடிவம்'
அடுத்த அலை... புதிய திசை: பின்னலாடை மாநகரம் 'மறு வடிவம்'
UPDATED : நவ 16, 2026 04:16 AM
ADDED : நவ 15, 2026 07:36 PM
UPDATED : நவ 16, 2026 04:16 AM ADDED : நவ 15, 2026 07:36 PM
- நமது நிருபர் குழு -
திருப்பூர் என்றாலே பின்னலாடை, ஏற்றுமதி, வேலைவாய்ப்பு. பல ஆயிரம் நிறுவனங்களையும் லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்களையும் கொண்ட இந்த மாநகரின் அடையாளம் பல ஆண்டுகளாக இப்படித்தான் இருந்து வருகிறது. ஆனால், இனி இந்த அடையாளம் மட்டும் போதாது.
உலக ஆடைச் சந்தை மாறிக் கொண்டிருக்கிறது. ஒரு ஆடையின் விலை, வடிவமைப்பு, தரத்துடன், அது எப்படி தயாரிக்கப்பட்டது என்பதையும் வாங்குபவர்கள் கவனிக்கத் தொடங்கியுள்ளனர். எவ்வளவு தண்ணீர் செலவானது, எந்த மூலப்பொருள் பயன்படுத்தப்பட்டது, மறுசுழற்சி சாத்தியமா என்பதெல்லாம் இப்போது முக்கியமாகிவிட்டன.
இந்த மாற்றம் திருப்பூருக்கு வெறும் சவால் அல்ல. புதிய தொழில்களையும், வேலைவாய்ப்புகளையும் உருவாக்கக்கூடிய வாய்ப்பும்கூட.
நுால் இழைகளில் தொடங்கும் மாற்றம்
உலகளாவிய இழை உற்பத்தி 13.9 கோடி டன் அளவில் இருப்பதாக மதிப்பிடப்படுகிறது. இதில் பாலியஸ்டரின் பங்கு ர் 59 சதவீதம். அதேநேரம், பழைய ஆடைகளை மீண்டும் இழைகளாக மாற்றும் மறுசுழற்சியின் பங்கு இன்னும் ஒரு சதவீதத்துக்கும் குறைவாகவே உள்ளது. இந்த இடைவெளி தான் எதிர்கால வாய்ப்பு.
திருப்பூருக்கு இது முக்கியமானது. ஏனெனில் இங்கு ஏற்கனவே துணி வெட்டும்போது வரும் கழிவுகளைச் சேகரித்து, அவற்றிலிருந்து புதிய நுால் தயாரிக்கும் முயற்சிகள் உள்ளன. இதை மேம்படுத்தி, கழிவுகளைத் தரம் பிரித்தல், மறுசுழற்சிக்கேற்ற மூலப்பொருளாக மாற்றுதல், தரத்தை உறுதிப்படுத்துதல் போன்றவற்றில் புதிய தொழில் வாய்ப்புகளை உருவாக்க முடியும்.
பருத்தி, பாலியஸ்டர் கலவைத் துணிகள், மறுசுழற்சி இழைகள் எனப் பல்வேறு மூலப்பொருட்களைக் கையாளும் திறன் தான் எதிர்கால உற்பத்தியில் முக்கியமாக இருக்கும்.
சாயமிடுதலில் அடுத்த கட்டம்
பூஜ்ஜிய திரவ வெளியேற்ற முறையை நடைமுறைப்படுத்தியிருப்பது திருப்பூரின் முக்கிய சாதனை. சாயக்கழிவுநீரைச் சுத்திகரித்து மீண்டும் பயன்படுத்தும் இந்தக் கட்டமைப்பு, நகரின் தொழில்துறைக்கு வலுவான அடித்தளமாக உள்ளது.
ஆனால், அடுத்த கட்டத்தில் தண்ணீரை மறுசுழற்சி செய்வதுடன் நிறுத்திக்கொள்ள முடியாது. சாயமிடும் முறையிலேயே தண்ணீர், மின்சாரம், உப்பு, வேதிப்பொருட்களின் பயன்பாட்டைக் குறைப்பதும் அவசியமாகிறது. இதற்கான புதிய தொழில்நுட்பங்களைப் பரிசோதித்து, அவற்றின் செலவு, தரம், உற்பத்தித் திறன் ஆகியவற்றை மதிப்பிட வேண்டியுள்ளது.
மறுசுழற்சிக்கான புதிய நுட்பம்
ஒரு ஆடை தயாரிக்கப்படும்போதே, அதன் பயன்பாடு முடிந்த பிறகு அதை எப்படி மறுசுழற்சி செய்வது என்பதையும் திட்டமிடும் புதிய அணுகுமுறை உருவாகி வருகிறது.
இதற்கு உதவும் முறைகளில் ஒன்று வெப்பத்தில் கரையும் தையல் நுால். சாதாரண பயன்பாட்டில் இது சாதாரண நுால் போலவே இருக்கும். குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் இயந்திரத்தில் வைக்கும்போது மட்டும் இந்த நுால் கரைவதால், ஆடையின் வெவ்வேறு பகுதிகளைப் பிரித்து மறுசுழற்சி செய்வது எளிதாகும் என்று கூறப்படுகிறது. இதற்கான நுால்கள் சந்தையில் அறிமுகமாகி வருகின்றன.
அதேபோல், நுால் மற்றும் துணியின் மூலத்தை அடையாளம் காண உதவும் மறைமுகக் குறியீட்டு தொழில்நுட்பங்களும் வளர்ந்து வருகின்றன. மூலப்பொருளின் உண்மைத்தன்மையைச் சரிபார்ப்பதற்கும், உற்பத்திப் பயணத்தைக் கண்டறிவதற்கும் இவை உதவலாம்.
இந்தத் தொழில்நுட்பம் இருந்தாலும், குறிப்பாக பருத்தி பின்னலாடைகளில் இது இன்னும் பரவலாகப் பரிசோதிக்கப்படவில்லை. திருப்பூர் நிறுவனங்கள் இத்தகைய முறைகளைப் பரிசோதித்துப் பார்க்கலாம் என்ற நிலையில் தான் இது உள்ளது.
சிறு நிறுவனங்களுக்கும் புதிய வாய்ப்புகள்
இந்த மாற்றங்கள் பெரிய ஏற்றுமதி நிறுவனங்களுக்கு மட்டுமே உரியவை அல்ல. திருப்பூரின் தொழில் கட்டமைப்பில் சிறு, குறு நிறுவனங்களின் பங்கு மிக அதிகம். அவற்றால் தனித்தனியாகப் புதிய இயந்திரங்களை வாங்குவது எளிதல்ல.
இதற்குப் பொதுவான தொழில்நுட்ப மையங்கள் தீர்வாக அமையலாம். மின்னணு ஆடை மாதிரிகள் உருவாக்குதல், துணிக் குறைபாடுகளைக் கண்டறிதல், தரப் பரிசோதனை, மறுசுழற்சி மூலப்பொருட்களை வகைப்படுத்துதல் போன்ற சேவைகளைப் பகிர்ந்துகொள்ள முடியும்.
இதன் மூலம் இயந்திர வாடகை, தொழில்நுட்பப் பராமரிப்பு, தரச் சான்றளிப்பு, மூலப்பொருள் கண்டறிதல் எனப் பல துணைத் தொழில்களுக்கும் வாய்ப்புகள் உருவாகும்.
சில வழக்கமான பணிகள் இயந்திரமயமாகலாம். அதேநேரம், புதிய இயந்திரங்களை இயக்குதல், பராமரித்தல், தரக் குறைபாடுகளைக் கண்டறிதல், மறுசுழற்சி செயல்முறைகளைக் கையாளுதல் போன்ற பணிகளுக்குத் திறமையான தொழிலாளர்கள் தேவைப்படுவார்கள்.
குறிப்பாக, டிஜிட்டல் வடிவமைப்பு, தானியங்கி உற்பத்தி, தரவுகளின் அடிப்படையில் உற்பத்தியைக் கண்காணித்தல் போன்றவற்றில் பயிற்சி அவசியம். தற்போதுள்ள தொழிலாளர்களுக்கே புதிய திறன்களைக் கற்றுக்கொடுப்பது முக்கியம். இதன் மூலம் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி வேலைவாய்ப்பைக் குறைக்கும் மாற்றமாக இல்லாமல், வேலைத்திறனை உயர்த்தும் வாய்ப்பாக அமையலாம்.
அடுத்த இலக்கு என்ன?
திருப்பூர் ஏற்கனவே பல சவால்களைக் கடந்து வந்திருக்கிறது. சுற்றுச்சூழல் பிரச்னைகளுக்குத் தீர்வு காண வேண்டிய கட்டாயத்தில் உருவான பூஜ்ஜிய திரவ வெளியேற்றக் கட்டமைப்பு, ஒரு தொழில் நகரம் தன்னை மாற்றிக்கொள்ள முடியும் என்பதற்கான உதாரணம்.
இப்போது அடுத்த மாற்றத்துக்கான தேவை உருவாகியுள்ளது. மூலப்பொருள் முதல் இறுதி ஆடை வரை ஒவ்வொரு நிலையிலும் செலவைக் குறைத்து, தரத்தை உயர்த்தி, சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பைக் குறைக்கும் உற்பத்தி முறைகளை நோக்கி நகர வேண்டும்.
இதில் தொழில்முனைவோரின் முதலீடு, தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களின் பங்களிப்பு, கல்வி நிறுவனங்களின் ஆராய்ச்சி, தொழிலாளர்களுக்கான திறன் பயிற்சி ஆகியவை ஒன்றிணைய வேண்டும்.
உழைப்பால் உலக வரைபடத்தில் இடம்பிடித்த நகரம் திருப்பூர். இனி தொழில்நுட்பத்தாலும், சுற்றுச்சூழல் பொறுப்பாலும், புதிய சிந்தனைகளாலும் தனது இடத்தை வலுப்படுத்த வேண்டிய நேரம் இது.
பின்னலாடை நகரின் அடுத்த பாய்ச்சல்
குறைந்த தண்ணீர், மின்சாரம் பயன்படுத்தும் சாயமிடும் முறைகள்.
மறுசுழற்சிக்கு ஏற்ற ஆடை வடிவமைப்பு.
சிறு நிறுவனங்களுக்கான பகிரப்பட்ட தொழில்நுட்ப மையங்கள்.
தொழிலாளர்களுக்கான புதிய திறன் பயிற்சிகள்.
தரம், நம்பகத்தன்மை சார்ந்த உலகச் சந்தை வாய்ப்புகள்.
தண்ணீர் குறைக்க முனைப்பு
பின்னலாடைத் துறையில் தண்ணீர் பயன்பாட்டைக் குறைப்பதற்கான புதிய முயற்சிகளில் ஒன்று, தண்ணீருக்குப் பதிலாக அழுத்தப்பட்ட கார்பன் டை ஆக்சைடைப் பயன்படுத்தும் சாயமிடும் முறை. இதில் தண்ணீர் பயன்பாட்டையும் கழிவுநீர் உருவாவதையும் குறைக்க முடியும் என்று கூறப்படுகிறது.
இது குறித்து பல்வேறு ஆராய்ச்சி அமைப்புகள் மேம்பாட்டு முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ளன. குறிப்பாக செயற்கை இழைகளுக்கு இது பரிசோதிக்கப்பட்டு வருகிறது. திருப்பூரின் சாயமிடும் தொழிலில் இதன் பயன்பாட்டுக்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஆராய்வது, எதிர்காலத்தில் புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கலாம்.