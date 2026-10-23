﻿ நிப்ட்-டீ பிரீமியர் லீக்; 4ல் அரையிறுதி

ADDED : அக் 01, 2026 07:47 AM
திருப்பூர்: பின்னலாடை தொழிலாளர்களின் வேலைப்பளுவுக்கு நடுவே, கிரிக்கெட் ஒரு முக்கிய பொழுதுபோக்காக உள்ளது.
தொழில் நிறுவன அணிகளுக்கு இடையேயான நிப்ட்-டீ பிரீமியர் லீக் கிரிக்கெட் தொடரும், வீரர்களின் ஆர்வத்துடன் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. அரையிறுதி போட்டிகள் வரும் 4ம் தேதி நடைபெறுகின்றன.
திருப்பூரில் பின்னலாடை உற்பத்தி நிறுவன அணிகளுக்கு இடையேயான நிப்ட்-டீ பிரீமியர் லீக் கிரிக்கெட் போட்டிகள், முதலிபாளையம் நிப்ட்-டீ கல்லுாரி மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் 24 அணிகள் பங்கேற்றன. லீக் போட்டிகளின் முடிவில், வெற்றி பெற்ற 8 அணிகள் காலிறுதிக்கு முன்னேறின.
காலிறுதி போட்டிகள் கடந்த 26, 27ம் தேதிகளில் நடைபெற்றன. இதில் வெற்றி பெற்ற 4 அணிகள் அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றன.
வரும் 4ம் தேதி காலை நடைபெறும் முதல் அரையிறுதியில் ஈஸ்ட்மேன் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் - ஸ்ரீ லட்சுமி அப்பேரல்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. மதியம் நடைபெறும் இரண்டாவது அரையிறுதியில் ராம்ராஜ் காட்டன்-சி.ஆர். கார்மென்ட்ஸ் அணிகள் விளையாடுகின்றன. வரும் 11ம் தேதி இறுதிப்போட்டி நடைபெறுகிறது.
பின்னலாடை தொழிலாளர்கள் தங்களது பணிச்சுமைக்கு இடையே விளையாட்டிலும் ஆர்வம் காட்டி வரும் நிலையில், நிறுவனங்களுக்கு இடையேயான இந்தத் தொடர் அவர்களின் திறமையை வெளிப்படுத்தும் களமாக அமைந்துள்ளது.
தொடரில் முதலிடம் பெறும் அணிக்கு நிப்ட்-டீ பிரீமியர் லீக் சுழற்கோப்பை மற்றும் ரூ.50 ஆயிரம் ரொக்கப்பரிசு வழங்கப்படுகிறது. 2ம் இடம் பெறும் அணிக்கு கோப்பை மற்றும் ரூ.25 ஆயிரம் ரொக்கப்பரிசு வழங்கப்படும். 3, 4ம் இடம் பெறும் அணிகளுக்கு கோப்பை மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கப்பட உள்ளது.