/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/நீலகிரி வரையாடு தினம் மாணவருக்கு விழிப்புணர்வு
UPDATED : அக் 09, 2026 12:17 AM
ADDED : அக் 09, 2026 12:14 AM
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திருப்பூர்: திருப்பூர், கருப்பகவுண்டன்பாளையம் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளியில் நீலகிரி வரையாடு தினம் கொண்டாடப்பட்டது. பள்ளி பசுமைப்படை ஒருங்கிணைப்பாளர் வாஞ்சிநாதன் வரவேற்றார். தலைமையாசிரியர் லட்சுமி பிரபா தலைமை வகித்தார்.
இயற்கைக்கான உலகளாவிய நிதியம் – இந்தியா மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் சரவணன், மூத்த திட்ட அலுவலர் சவுமியா தேவி, திருப்பூர் வனத்துறை வனவர்கள் மகேஸ்வரி, உயிரியலாளர் மகேஷ் ஆகியோர் பங்கேற்று, நீலகிரி வரையாட்டின் சிறப்புகள் மற்றும் அதன் பாதுகாப்பின் அவசியம் குறித்து மாணவர்களுக்கு விளக்கினர். ஆசிரியை செல்வி நன்றி கூறினார்.