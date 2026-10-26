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நீலகிரி நிலச்சரிவு; மீட்புப்பணியில் திருப்பூர் தீயணைப்பு வீரர்கள்
நீலகிரி நிலச்சரிவு; மீட்புப்பணியில் திருப்பூர் தீயணைப்பு வீரர்கள்
UPDATED : அக் 25, 2026 07:56 PM
ADDED : அக் 25, 2026 07:54 PM
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திருப்பூர்: நிலச்சரிவால் பாதிக்கப்பட்ட நீலகிரி மாவட்டத்துக்கு, திருப்பூரில் இருந்து தீயணைப்பு வீரர் கொண்ட குழுவினர் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
நீலகிரி மாவட்டத்தில், பெருமழை காரணமாக, பர்லியார் உள்ளிட்ட பல இடங்களில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது. தேசிய மற்றும் மாநில பேரிடர் மீட்பு குழு நீலகிரி விரைந்துள்ளது. இந்நிலையில், மீட்பு பணிக்கு உதவியாக, திருப்பூர் மாவட்ட தீயணைப்பு துறை உதவி அலுவலர் ராமச்சந்திரன் தலைமையில், 15 பேர் கொண்ட திருப்பூர் தீயணைப்பு வீரர்கள் குழு, ஒரு தீயணைப்பு வாகனம், ஒரு அவசரகால ஊர்தி, மீட்பு உபகரணங்கள் நீலகிரி மாவட்டத்துக்கு சென்றுள்ளது. இவர்கள், அங்குள்ள சூழலுக்கு ஏற்ப, தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில் மீட்பு பணிகளில் ஈடுபடுவர்.