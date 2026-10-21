நித்ய நவசண்டி மஹா யாகம்

ADDED : அக் 20, 2026 09:55 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர், ராக்கியாபாளையம், ஐஸ்வர்யா கார்டன், ஸ்ரீராஜ ராஜேஸ்வரி அம்மன் கோவிலில், ஸ்ரீசாரதா நவராத்திரி விழாவும், நவசண்டி மஹா யாகமும் நேற்று நிறைவு பெற்றது.
கோவிலில், கடந்த, 10ம் தேதி சங்கல்ப பூஜையும், விக்னேஷ்வர பூஜையும் நடந்தது. தொடர்ந்து, 11ம் தேதி துவங்கி, தினமும் காலை மங்கள இசையும், சிறப்பு பூஜைகளும் நடந்தது. காலை, 11:00 மணி துவங்கி மதியம் வரை, சண்டி ேஹாம வழிபாடும் நடந்து வருகிறது. நேற்று நவசண்டி யாகத்தின் நிறைவு பூஜைகள் நடந்தன.
இதுகுறித்து அர்ச்சகர்கள் கூறுகையில், சண்டி ேஹாமத்தில் பங்கேற்றவர்களுக்கு அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்கள், குடும்பத்தில் ஒற்றுமை மற்றும் சந்தான பாக்கியத்துடன் கூடிய அபிவிருத்திகள் கிடைக்கும். பக்தர்கள் வாழ்வில், செல்வ செழிப்பும், சமூக அந்தஸ்தும் கிடைக்கும். மனிதருக்கு ஆரோக்கியமும், நீண்ட நெடிய ஆயுளும் கிடைக்கும்,’ என்றனர்.