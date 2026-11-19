அணைப்பகுதியில் வேலி இல்லை கேள்விக்குறியாகும் பாதுகாப்பு
அணைப்பகுதியில் வேலி இல்லை கேள்விக்குறியாகும் பாதுகாப்பு
UPDATED : நவ 18, 2026 06:54 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:51 PM
உடுமலை: திருமூர்த்திமலை அணைப் பகுதியில், போதுமான தடுப்புச் சுவர் மற்றும் பாதுகாப்புக் கம்பிகள் இல்லாததால், சுற்றுலாப் பயணியரின் பாதுகாப்பு கேள்விக் குறியாகியுள்ளது.
உடுமலையை அடுத்த திருமூர்த்திமலையில் பஞ்சலிங்க அருவி, அமணலிங்கேஸ்வரர் கோவில் மற்றும் திருமூர்த்தி அணை ஆகியவை அமைந்துள்ளன. தினமும் ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலாப் பயணியரும், பக்தர்களும் வந்து செல்கின்றனர்.
இந்நிலையில், அணைப் பகுதியை ஒட்டியுள்ள நடைபாதை மற்றும் மக்கள் அதிகம் நடமாடும் பகுதிகளில் பாதுகாப்பு வேலியோ அல்லது பலமான தடுப்புச் சுவரோ இல்லை. தற்போதுள்ள பகுதி உடைந்த இரும்புச் சட்டங்கள், காய்ந்த மரக்கட்டைகள் மற்றும் கழிவுகளுடன் முறையான பாதுகாப்பின்றி அபாயகரமாகக் காட்சி அளிக்கிறது.
குறிப்பாக, விடுமுறை நாட்களிலும் பண்டிகை காலங்களிலும் இங்கு ஏராளமான குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர்களுடன் குடும்பங்கள் வருகை தருகின்றன. தகுந்த பாதுகாப்புத் தடுப்புகள் இல்லாததால், எதிர்பாராதவிதமாக தவறி விழுந்து பெரும் அசம்பாவிதம் ஏற்படும் அபாயம் நிலவுகிறது.
சுற்றுலாப் பயணியர் கூறுகையில், ‘இப்பகுதியில் குழந்தைகள் எளிதில் செல்லக்கூடிய வகையில் தடுப்புச் சுவர்கள் இன்றி திறந்தவெளியாக உள்ளது. அசம்பாவிதங்கள் எதுவும் நடக்கும் முன், நீர்வளத்துறையும் மாவட்ட நிர்வாகமும் தடுப்புச் சுவர் மற்றும் பாதுகாப்பு வேலிகளை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என்றனர்