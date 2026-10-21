‘வழக்கு விசாரணையில் தொய்வு இல்லை’

UPDATED : அக் 20, 2026 09:55 PM
ADDED : அக் 20, 2026 09:52 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்ட காவல்துறை அறிக்கை:பெருந்துறையைச் சேர்ந்த, 26 வயது பெண் ஒருவர், ஊத்துக்குளியில் உள்ள மருத்துவமனையில் செவிலியராகப் பணியாற்றி வந்தார். அவர் காணாமல் போனது குறித்து கடந்த, 14ம் தேதி இரவு, 10.00 மணியளவில் அவரது சகோதரர் காவல் உதவி எண், 100-க்குத் தகவல் தெரிவித்தார்.தகவல் கிடைத்தவுடன், ஊத்துக்குளி இன்ஸ்பெக்டர் மற்றும் காவலர்கள், மருத்துவமனைக்கு சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர். கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்து, அப்பெண் மருத்துவமனையிலிருந்து வெளியேறிய நேரத்தை கண்டறிந்தனர். மறுநாள், காலை 10.00 மணிக்கு, வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. மொபைல்போன் அழைப்பு விவரப்பதிவுகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டன. குடும்பத்தினரிடமும், மருத்துவமனை பணியாளர்களிடமும் விசாரணை நடத்தப்பட்டு தீவிர தேடுதல் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது.இச்சூழலில், இவ்வழக்கில் காவல் துறை அலட்சியமாக செயல்பட்டதாகவும், இழிவுபடுத்திப் பேசியதாகவும் பரவும் செய்தி உண்மைக்கு புறம்பானது. போலீசார் எவ்வித அலட்சியமும் காட்டாமல் கண்ணியமான முறையில் உரிய நடவடிக்கைகளை உடனடியாக மேற்கொண்டனர்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.