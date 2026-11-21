பள்ளியில் போன் பயன்பாடு கூடாது; கலெக்டர் கண்டிப்பு
பள்ளியில் போன் பயன்பாடு கூடாது; கலெக்டர் கண்டிப்பு
ADDED : நவ 20, 2026 10:54 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் கலெக்டர் அலுவலக கூட்டரங்கில், பள்ளிக்கல்வித்துறை அலுவலர்களுக்கான ஆய்வுக்கூட்டம் இன்று (நவ.,20) நடைபெற்றது. கூட்டத்துக்கு கலெக்டர் முத்துக்குமரன் தலைமை வகித்து, துறை சார்ந்த பணிகளை ஆய்வு செய்தார்.
இதில் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் புனித அந்தோணியம்மாள், ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக்கல்வி உதவி திட்ட அலுவலர் அண்ணாதுரை உள்ளிட்ட கல்வித்துறை அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர். கூட்டத்தில், மாவட்டத்தில் இடிக்கப்பட வேண்டிய பள்ளி கட்டடங்கள், பள்ளி மேலாண்மைக் குழு வாயிலாக பிற துறை அலுவலர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள், கூடுதல் வகுப்பறை கட்டடங்கள், அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் பள்ளி இடைநின்ற மாணவர்களை மீண்டும் கல்வியில் சேர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டது.
கலெக்டர் பேசுகையில், ‘பள்ளி வளாகத்துக்குள் மாணவர்கள் மொபைல்போன் பயன்படுத்தக்கூடாது. ஆசிரியர்கள், கல்வித்துறை அதிகாரிகள், மாணவர்களிடையே மொபைல் போன் பயன்பாட்டை கண்காணித்து, உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,’ என அறிவுறுத்தினார்.