நிற்காமல் செல்லும் ரயில்கள் கோட்ட மேலாளரிடம் புகார்
நிற்காமல் செல்லும் ரயில்கள் கோட்ட மேலாளரிடம் புகார்
ADDED : அக் 23, 2026 07:58 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் சேலம் கோட்ட மேலாளர் பன்னாலால் மற்றும் உயரதிகாரிகள் ‘அம்ரித் பாரத்’ திட்ட பணிகள் குறித்து ஆய்வு நடத்தினர்.
அப்போது ரயில் பயணிகள் நலச்சங்கம் சார்பில் அளிக்கப்பட்ட மனுவில், சென்னை-–திருவனந்தபுரம், யஷ்வந்த்பூர்–-கொச்சுவேலி, ஹட்டியா–-எர்ணாகுளம், ஷாலிமர்–-நாகர்கோவில், ஹவுரா–-எர்ணாகுளம், பனஸ்வாடி-–கொச்சுவேலி, கன்னியாகுமரி-–கட்ரா, பெங்களூரு-–கன்னியாகுமரி ஆகிய 8 ரயில்கள் திருப்பூரில் நிற்காமல் செல்வதால் 2 நிமிடம் நிற்க உத்தரவிட வேண்டும்.
பாட்னா –ஹிசார், கோவை – -ராஜ்கோட் ரயில்களை வாரம் இருமுறை இயக்கவும், கோவை-– ராமேஸ்வரம் ரயிலை தினசரியாக மாற்றவும், கோவையில் இருந்து ஈரோடு வழியாக மதுரை, துாத்துக்குடிக்கு இன்டர்சிட்டி ரயில் இயக்கவும், பிளாட்பாரத்தில் கூடுதல் ஓய்வறைகள் அமைக்கவும் கோரப்பட்டது.
திருப்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நடைபெற்றுவரும் திட்டப்பணிகள் குறித்து சேலம் கோட்ட மேலாளர் பன்னாலால் ஆய்வு நடத்தினார்.