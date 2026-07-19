வடக்கும் தெற்கும் கைகுலுக்குது! பாலம் திறந்தால் பாதை மாறும்
வடக்கும் தெற்கும் கைகுலுக்குது! பாலம் திறந்தால் பாதை மாறும்
UPDATED : ஜூலை 19, 2026 07:25 PM
ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:21 PM
திருப்பூர்:விரைவில் திறக்கப்பட உள்ள ஈஸ்வரன் கோவில் வீதி நொய்யல் பாலம், திருப்பூரின் வடக்கு - தெற்கு பகுதிகளை மீண்டும் நெருக்கமாக இணைக்கத் தயாராகியுள்ளது.
திருப்பூர் மாநகரின் மையப்பகுதியில் சலசலக்கும் நொய்யல் ஆறு, நகரத்தை வடக்கு மற்றும் தெற்கு என இரு கூறுகளாகப் பிரிக்கிறது. தெற்கே அரசு அலுவலகங்களும், வடக்கே புதிய பேருந்து நிலையம், ரயில்வே நிலையம் உள்ளிட்ட முக்கிய மையங்களும் இயங்கி வருகின்றன. இரு கரைகளுக்கும் இடையே வர்த்தகம், கல்வி, மருத்துவம் என தினசரி மக்கள் நடமாட்டமும் வாகனப் போக்குவரத்தும் மிக அதிகம்.
திருப்பூரின் வடக்கு -- தெற்கு பகுதிகளை இணைக்கும் முக்கிய இணைப்பாக உருவாகியுள்ள, ஈஸ்வரன் கோவில் வீதி புதிய பாலம் திறப்பு விழாவுக்குத் தயாராகியுள்ளது. போக்குவரத்துக்கு திறக்கப்பட்டவுடன், மாநகரின் பல முக்கிய சாலைகளில் வாகன நெரிசல் குறையும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
நொய்யல் ஆறு, திருப்பூர் மாநகரை வடக்கு மற்றும் தெற்கு என இரண்டாகப் பிரிக்கிறது. தெற்குப் பகுதியில் மத்திய பஸ் நிலையம், அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனை, கலெக்டர் அலுவலகம், மாவட்ட நீதிமன்றம், மாநகராட்சி அலுவலகம் உள்ளிட்ட முக்கிய அரசு அலுவலகங்கள் உள்ளன. வடக்குப் பகுதியில் புதிய பஸ் நிலையம், ரயில் நிலையம், மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகம், கல்வி நிறுவனங்கள், வர்த்தக மையங்கள் அமைந்துள்ளன. இதனால், நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் நொய்யலைக் கடந்து இரு பகுதிகளுக்கும் இடையே பயணிக்கின்றன.
இந்தப் போக்குவரத்தை தாங்கி வரும் வளர்மதி, வளம், நடராஜா தியேட்டர், தீபம் உள்ளிட்ட பாலங்களில் உச்சநேரங்களில் கடும் நெரிசல் ஏற்படுவது வழக்கமாக உள்ளது. குறிப்பாக, ஈஸ்வரன் கோவில் வீதியில் இருந்த பழைய பாலம், நான்கு தசாப்தங்களுக்கும் மேலாக பயன்பாட்டில் இருந்ததால், அதை அகற்றி புதிய பாலம் அமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டது.
மாநகராட்சி நிதி
நெடுஞ்சாலைத் துறை அனுமதி தாமதமான நிலையில், மாநகராட்சி நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு நிதியின் கீழ், 2023-ல் புதிய பாலம் கட்டும் பணியை தொடங்கியது. தற்போது, இருவழிப் போக்குவரத்துக்கேற்ற வகையில் கட்டுமானம் முழுமையாக நிறைவடைந்து, திறப்பு விழாவுக்குத் தயாராக உள்ளது.
ஈஸ்வரன் கோவில் வீதியையும், யூனியன் மில் சாலையையும் இணைக்கும் இந்தப் பாலம் பயன்பாட்டுக்கு வந்ததும், ஊத்துக்குளி சாலையில் இருந்து தெற்கு நோக்கிச் செல்லும் வாகனங்கள் எளிதாக நகர முடியும். இதன் மூலம் வளம் பாலம் மற்றும் வளர்மதி பாலத்தின் போக்குவரத்து அழுத்தம் குறையும். அதேபோல், தாராபுரம், காங்கயம் சாலைகளில் இருந்து வடக்குப் பகுதிக்குச் செல்லும் வாகனங்களுக்கும் மாற்றுப் பாதை கிடைக்கும். மங்கலம் சாலை, நடராஜா தியேட்டர் பாலம் ஆகிய இடங்களிலும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஓரளவு குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதுவரை பல கிலோமீட்டர் சுற்றிச் செல்ல வேண்டிய நிலை மாறி, பயண நேரமும், எரிபொருள் செலவும் குறையும். நகரின் முக்கிய இணைப்புகளில் ஒன்றாக மாறவுள்ள இந்தப் புதிய பாலம், திருப்பூர் போக்குவரத்துக்கு புதிய மூச்சாக அமையும் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.
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திறப்பு விழாவுக்குத் தயாராகியுள்ள ஈஸ்வரன் கோவில் வீதி பாலம்.