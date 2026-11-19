ரோட்டில் சுற்றிய வட மாநில சிறுவன் குழந்தை நல மையத்தில் ஒப்படைப்பு
ரோட்டில் சுற்றிய வட மாநில சிறுவன் குழந்தை நல மையத்தில் ஒப்படைப்பு
ADDED : நவ 18, 2026 08:01 PM
திருப்பூர்: ரோட்டில் சுற்றித்திரிந்த சிறுவன், குழந்தைகள் நல அலுவலரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டார்.
திருப்பூர், காலேஜ் ரோடு, மாஸ்கோ நகர் பகுதியில் இன்று (நவ.,18) மதியம் 4 வயது சிறுவன் நீண்ட நேரமாகச் சாலையில் சுற்றித்திரிந்தார். இதனை கவனித்த அப்பகுதி மக்கள், சிறுவனிடம் விசாரித்தனர். ஆனால், தனது பெயரைக்கூடச் சொல்லத் தெரியவில்லை. இதனால், வழிதவறி வந்திருக்கலாம் எனத் தெரிந்தது.
சிறுவனை மீட்ட பொதுமக்கள், திருப்பநூர் வடக்கு சிங்கப்பெண் சிறப்புப் படையினருக்குத் தகவல் தெரிவித்தனர். விரைந்து வந்த சிறப்புப் படையினர், மாஸ்கோ நகர் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் சிறுவன் குறித்து விசாரித்தனர். ஆனால், அவனது குடும்பத்தினர் பற்றிய தகவல் கிடைக்கவில்லை. வடமாநிலத்தைச் சேர்ந்த சிறுவன் என்பது தெரியவந்ததைத் தொடர்ந்து, அவனை மாவட்ட குழந்தைகள் நல மையத்தில் ஒப்படைத்தனர்.
இந்நிலையில், சிறுவன் பெற்றோர், குழந்தைகள் நல மைய அலுவலரிடம் சென்று, ‘மீட்கப்பட்டது தங்கள் மகன்’ என்று கூறினார். உரிய ஆவணங்களை அளித்து, சிறுவனை அழைத்து செல்லுமாறு, அலுவலர்கள் தெரிவித்தரன்.