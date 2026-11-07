போலி ரூபாய் கட்டுகளுடன் வட மாநில இளைஞர்கள் கைது

UPDATED : நவ 07, 2026 06:24 PM
ADDED : நவ 07, 2026 06:24 PM
அவிநாசி: அவிநாசி அருகே போலியான, 500 ரூபாய் நோட்டு கட்டுகளுடன் சுற்றித் தெரிந்த வட மாநில இளைஞர்கள் இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
அவிநாசி பைபாஸ் ரோட்டில், மாவட்ட போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் போதைப்பொருள் தடுப்பு சம்பந்தமாக ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது சந்தேகப்படும்படியாக கையில் பையுடன் சுற்றித்திரிந்த வட மாநில இளைஞர்களை பிடித்து சோதனை செய்தனர். பையில், கலர் நகல் எடுக்கப்பட்ட 500 ரூபாய் நோட்டு கட்டு இருந்ததை போதைப்பொருள் தடுப்பு போலீசார் கண்டுபிடித்தனர்.
தொடர் விசாரணையில், இருவரும், ராஜஸ்தான் மாநிலம் ராம்சர கிராமத்தை சேர்ந்த மதன்லால், 23 மற்றும் சாய்ராம் பம்பூ, 23 என்பதும் தெரிந்தது. இருவரிடம் இருந்து, பத்து போலி ரூபாய் நோட்டு கட்டுகளை பறிமுதல் செய்த போலீசார், இருவரையும் கைது செய்தனர். தொடர்ந்து, ஜே.எம்.மாஜிஸ்திரேட் முன்னிலையில் ஆஜர்படுத்தி, திருப்பூர் கிளை சிறையில் அடைத்தனர்.