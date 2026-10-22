சிறார் எழுத்தாளர் சங்கம் வடக்கு கிளை துவக்கம்

UPDATED : அக் 14, 2026 05:57 PM
ADDED : அக் 14, 2026 05:54 PM
திருப்பூர்: தமிழ்நாடு சிறார் எழுத்தாளர்கள் மற்றும் கலைஞர்கள் சங்கத்தின் 39-வது கிளையாக, திருப்பூர் வடக்கு கிளை தொடங்கப்பட்டது.
பள்ளி மாணவர்களின் படைப்பாற்றலை மேம்படுத்தும் நோக்கில் செயல்பட்டு வரும் இச்சங்கத்தின் கிளை தொடக்க விழா, சோளிபாளையம் விரிவு, வெங்கடேஸ்வரா நகரில் நடந்தது. மாநிலப் பொருளாளர் கார்த்திகா கவின்குமார் சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்றார்.
திருப்பூர் வடக்கு கிளைத் தலைவராக விஜயகுமாரி, செயலாளராக ரேணுகாதேவி, பொருளாளராக சொர்ணவள்ளி ஆகியோர் தேர்வு செய்யப்பட்டனர். விழாவில் 60-க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிக் குழந்தைகள், பெற்றோர் பங்கேற்றனர். அனைவருக்கும் புத்தகங்கள் பரிசாக வழங்கப்பட்டன.
அன்பின் அமைப்பு வாசகர் பேரவைத் தலைவர் குட்டி கிருஷ்ணன், செயலாளர் வெள்ளிங்கிரி பங்கேற்றனர். மாணவி திவ்யதர்ஷினி நன்றி கூறினார்.
தமிழ்நாடு சிறார் எழுத்தாளர்கள் மற்றும் கலைஞர்கள் சங்கத்தின் திருப்பூர் வடக்குக் கிளை துவங்கப்பட்டது.