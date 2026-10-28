நாடுகள் அல்ல... உலகமே இலக்கு! ஒரு நெருக்கடி.. பல புதிய கதவுகள்... பின்னலாடை நகர் வெளிப்படுத்தும் வலிமை
நாடுகள் அல்ல... உலகமே இலக்கு! ஒரு நெருக்கடி.. பல புதிய கதவுகள்... பின்னலாடை நகர் வெளிப்படுத்தும் வலிமை
UPDATED : அக் 28, 2026 07:23 AM
ADDED : அக் 27, 2026 08:56 PM
UPDATED : அக் 28, 2026 07:23 AM ADDED : அக் 27, 2026 08:56 PM
- நமது நிருபர் குழு -
உலக வர்த்தகத்தில் வெற்றி பெறுவது என்பது ஒரு சந்தையைப் பிடிப்பதில் இல்லை; பல சந்தைகளில் நிலையான இடத்தை உருவாக்குவதில்தான் இருக்கிறது. அமெரிக்காவின் வரிவிதிப்பு இந்திய ஏற்றுமதித் துறைக்கு ஏற்படுத்தியுள்ள சவால், இந்த உண்மையை மீண்டும் உணர்த்தியிருக்கிறது. இதுவரை வலுவாக இருந்த சந்தைகளில் நிலவும் நிச்சயமற்ற சூழலை எதிர்கொள்வதுடன், புதிய நாடுகளிலும் வாடிக்கையாளர்களை உருவாக்க வேண்டிய கட்டாயம் உருவாகியுள்ளது. இந்தியாவின் ஏற்றுமதி வியூகம் இப்போது ஒரே திசையை நோக்கிய பயணமாக இல்லாமல், பல திசைகளில் விரியும் புதிய நகர்வாக மாறுகிறது.
இதன் பின்னணியில் இருப்பது வெறும் மாற்றுச் சந்தைகளைத் தேடும் முயற்சியல்ல. உலகப் பொருளாதாரத்தின் அடுத்தகட்ட வளர்ச்சி எங்கே உருவாகிறது என்பதை முன்கூட்டியே கணித்து, அங்கே தன்னுடைய இடத்தை உறுதிப்படுத்தும் முயற்சி. ஆப்பிரிக்காவின் வளர்ந்து வரும் நுகர்வோர் சந்தைகள், தென்கிழக்கு ஆசியாவின் வணிக வாய்ப்புகள், வளைகுடா நாடுகளின் ஆடைத் தேவைகள் எனப் பல்வேறு பிராந்தியங்கள் புதிய கவனத்தைப் பெறுகின்றன. இந்தப் பயணத்தில், இந்தியாவின் பின்னலாடைத் தலைநகரமான திருப்பூருக்கு முக்கியமான வாய்ப்பு காத்திருக்கிறது.
வாய்ப்புகள்
இந்தியாவின் ஜவுளி ஏற்றுமதித் துறை ஏற்கெனவே வலுவான அடித்தளத்தைக் கொண்டுள்ளது. மத்திய அரசின் தரவுகளின்படி, ஜவுளி, ஆயத்த ஆடை, கைவினைப் பொருட்கள் உள்ளிட்ட மொத்த ஏற்றுமதி 2023-24-ல் ரூ.2,97,004 கோடியாக இருந்தது. 2024-25-ல் ரூ.3,19,573 கோடியாக உயர்ந்தது. 2025-26-ல் ரூ.3,25,339 கோடியை எட்டியது.
ஆயத்த ஆடைகள் மட்டும் 2025-26-ல் ரூ.1,39,350 கோடி மதிப்புக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளன. முந்தைய ஆண்டின் ரூ.1,35,428 கோடியுடன் ஒப்பிடும்போது இது 2.9 சதவீத வளர்ச்சி. இந்த வளர்ச்சி, சர்வதேசச் சந்தையில் இந்திய ஆடைகளுக்குத் தொடர்ந்து வாய்ப்புகள் இருப்பதை உணர்த்துகிறது. அதேநேரத்தில், எதிர்கால வளர்ச்சியை உறுதிப்படுத்த புதிய சந்தைகளில் வாடிக்கையாளர் வட்டத்தை விரிவுபடுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தையும் எடுத்துக்காட்டுகிறது.
இந்தியாவின் ஏற்றுமதி வளர்ச்சியை அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துச் செல்வதில், திருப்பூரின் பங்களிப்பு முக்கியமானது. 2024-25-ல் திருப்பூரின் பின்னலாடை ஏற்றுமதி ரூ.46 ஆயிரம் கோடியை எட்டியது. பல தலைமுறைகளின் உழைப்பாலும் தொழில்நுட்ப அனுபவத்தாலும் உருவான இந்தத் திறனை, புதிய நாடுகளின் தேவைகளுடன் இணைப்பதே இப்போது முக்கியமான பணியாகிறது.
அடுத்த நகர்வு
ஒரு நாட்டில் ஆடைகளுக்கான தேவை அதிகரிக்கிறது என்பதாலேயே அங்கு ஏற்றுமதி வெற்றிகரமாகிவிடாது. மக்களின் வாங்கும் திறன், விரும்பப்படும் வடிவமைப்புகள், விலை வரம்பு, இறக்குமதி வரிகள், போக்குவரத்துச் செலவுகள், ஏற்கெனவே உள்ள போட்டி நிறுவனங்கள் என ஒவ்வொன்றையும் ஆராய்ந்த பின்னரே சந்தையில் இறங்க வேண்டும்.
தான்சானியா போன்ற ஆப்பிரிக்கச் சந்தைகளில் உள்ளூர் இறக்குமதியாளர்களுடன் உறவுகளை உருவாக்குவது ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கலாம். மலேஷியாவில் வாடிக்கையாளர்களின் விருப்பங்களுக்கு ஏற்ற தயாரிப்புகளையும் விற்பனை வழிகளையும் ஆராயலாம். சிங்கப்பூரில் நேரடி விற்பனை வாய்ப்புகளுடன், தென்கிழக்கு ஆசியாவின் பிற சந்தைகளுக்கான வணிகத் தொடர்புகளையும் உருவாக்க முடியும். ஆனால், ஒவ்வொரு நாட்டிலும் வாய்ப்பின் அளவு வேறுபடும். எனவே, சந்தை ஆய்வு, சோதனை ஏற்றுமதி, வாடிக்கையாளர் வரவேற்பு மதிப்பீடு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் அடுத்த நகர்வைத் தீர்மானிப்பதே புத்திசாலித்தனமான அணுகுமுறை.
புதிய சந்தைகளை அடைவதற்கான வழிகளும் இப்போது விரிவடைந்துள்ளன. சர்வதேச வர்த்தகக் கண்காட்சிகள், இணையவழி வணிகத் தளங்கள், வெளிநாட்டு இறக்குமதியாளர்களுடனான நேரடித் தொடர்புகள், உள்ளூர் வினியோக நிறுவனங்களுடனான கூட்டாண்மைகள் ஆகியவை ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு உதவக்கூடும். குறிப்பாக, சிறிய அளவில் ஏற்றுமதியைத் தொடங்கி, விற்பனை மற்றும் லாபத்தை மதிப்பிட்ட பின்னர் உற்பத்தியை விரிவுபடுத்துவது முதலீட்டு அபாயத்தைக் குறைக்கும்.
போட்டியைத் தாண்டி...
உலக ஆடைச் சந்தையில் இந்தியாவுக்குப் போட்டியாக வங்கதேசம், வியட்நாம், சீனா உள்ளிட்ட நாடுகள் உள்ளன. எனவே, குறைந்த விலையை வழங்குவது மட்டுமே நீண்டகால வெற்றியை உறுதிப்படுத்தாது. தரம், வடிவமைப்பு, உற்பத்தி வேகம், விநியோக நம்பகத்தன்மை, சுற்றுச்சூழல் பொறுப்பு ஆகியவற்றையும் ஒருங்கிணைக்க வேண்டும்.
இங்குதான் திருப்பூரின் தொழில் அமைப்பு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. பின்னலாடை உற்பத்தி, சாயமிடுதல், அச்சிடுதல், தையல், பொதியிடுதல் எனப் பல செயல்பாடுகள் ஒரே தொழில் வட்டாரத்தில் இணைந்துள்ளன. இதனால் வாடிக்கையாளரின் தேவைக்கேற்ப தயாரிப்புகளை மாற்றுவதற்கும், உற்பத்தியைத் திட்டமிடுவதற்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கிறது.
இந்தப் பலத்துடன் நீர் மறுசுழற்சி, கழிவுநீர் மேலாண்மை, புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்திப் பயன்பாடு, சர்வதேசத் தரச் சான்றிதழ்கள் ஆகியவற்றிலும் தொடர்ந்து முன்னேற வேண்டும். உலகளாவிய வாடிக்கையாளர்கள் எதிர்பார்க்கும் தரநிலைகளைப் பூர்த்தி செய்வது, புதிய சந்தைகளில் நம்பிக்கையை உருவாக்குவதோடு, விலைப் போட்டியைத் தாண்டிய தனித்துவத்தையும் வழங்கும்.
உலகமே வாயில்
அமெரிக்கச் சந்தையைப் புறக்கணிப்பது இந்தியாவின் நோக்கமல்ல. மாறாக, அந்தச் சந்தையில் தொடர்ந்து வலுவாக இருப்பதுடன், ஒரே நாட்டைச் சார்ந்திருக்கும் அபாயத்தைக் குறைப்பதே நீண்டகால வியூகம். பல்வேறு நாடுகளில் வாடிக்கையாளர்களை உருவாக்கும்போது, ஒரு சந்தையில் ஏற்படும் பின்னடைவை மற்ற சந்தைகளின் விற்பனை ஓரளவு ஈடுசெய்ய முடியும்.
இதற்காக ஏற்றுமதியாளர்கள் புதிய ஆர்டர்களைப் பெறுவதோடு நிறுத்திக்கொள்ளக் கூடாது. பணம் திரும்பக் கிடைக்கும் காலம், நாணய மாற்றத்தின் தாக்கம், போக்குவரத்துச் செலவு, வணிகக் கூட்டாளிகளின் நம்பகத்தன்மை ஆகியவற்றையும் கண்காணிக்க வேண்டும். சந்தை விரிவாக்கம் என்பது விற்பனையை அதிகரிப்பதற்கான முயற்சி மட்டுமல்ல; அபாயத்தைக் கட்டுப்படுத்தி, நிலையான வளர்ச்சியை உருவாக்கும் வணிகத் திட்டமுமாகும்.
உலக வர்த்தகத்தின் சதுரங்கப் பலகையில் ஒவ்வொரு நகர்வும் கணக்கிடப்பட வேண்டும். ஒரு சந்தையின் கதவு இறுக்கமாகும்போது, மற்றொரு சந்தையின் வாய்ப்பை முன்கூட்டியே அறிந்திருப்பதே வெற்றியாளரின் அடையாளம். திருப்பூரின் உற்பத்தித் திறனும் அனுபவமும் இந்தப் புதிய பயணத்துக்கான அடித்தளமாக இருக்கின்றன. அவற்றுடன் சந்தை ஆய்வு, தொழில்நுட்பம், தரம், சர்வதேச வணிக உறவுகள் ஆகியவற்றை இணைத்தால், புதிய நாடுகளில் நிலையான இடத்தைப் பெற முடியும்.
நுாலிழைகளால் உலகை இணைத்த திருப்பூர், இப்போது புதிய சந்தைகளையும் இணைக்க வேண்டிய தருணத்தில் நிற்கிறது. இலக்கு ஒரு நாட்டின் சந்தை மட்டுமல்ல; உலகின் பல்வேறு சந்தைகளில் இந்தியாவுக்கான நிரந்தர இடத்தை உருவாக்குவதுதான். அமெரிக்க வரிவிதிப்பு ஒரு சவாலாக இருக்கலாம். ஆனால், அந்தச் சவாலை உலகளாவிய வளர்ச்சிக்கான புதிய நகர்வாக மாற்றும் திறனே இந்தியாவின் உண்மையான வலிமை.
வளர்ச்சி எங்கே?
வாய்ப்பு எங்கே?
இந்தியாவின் ஆயத்த ஆடை ஏற்றுமதி மதிப்பு
2024-25: ரூ.1,35,428 கோடி
2025-26: ரூ.1,39,350 கோடி
பாக்ஸ் 2
லாபமா, அபாயமா?
ஏற்றுமதி செய்வதால் உண்மையில் லாபம் கிடைக்குமா என்பதையும் கணக்கிட வேண்டும்.
* வாய்ப்பை உறுதிப்படுத்துதல்
வாங்கும் திறன், ஆர்டர் அளவு, வாடிக்கையாளர் நம்பகத்தன்மை, மீண்டும் கிடைக்கும் ஆர்டர்கள்.
* செலவைக் கணக்கிடுதல்
இறக்குமதி வரி, போக்குவரத்து, காப்பீடு, நாணய மாற்றம், பணம் திரும்பக் கிடைக்கும் காலம்.
* சரியான நகர்வு
முதலில் சோதனை ஏற்றுமதி; வெற்றிக்குப் பிறகு விரிவாக்கம்.
பாக்ஸ் 3
புதிய சந்தையை அடையும் ஐந்து படிகள்
1. சந்தை ஆய்வு மற்றும் போட்டி மதிப்பீடு.
2. இறக்குமதியாளர்கள், வினியோகக் கூட்டாளிகள் தேர்வு.
3. சிறிய அளவிலான சோதனை ஏற்றுமதி.
4. விற்பனை, லாபம், வாடிக்கையாளர் வரவேற்பு மதிப்பீடு.
5. நிலையான ஆர்டர்களுக்குப் பிறகு உற்பத்தி விரிவாக்கம்.
பாக்ஸ் 4
பின்னலாடை நகரின்
போட்டி ஆயுதங்கள்
* ஒருங்கிணைந்த உற்பத்தி
பல தொழில் முனைப்புகள், ஒரே வட்டாரத்தில்.
* விரைவான செயல்பாடு
தேவைக்கேற்ப உற்பத்தி மாற்றம்.
* தர நம்பகத்தன்மை
சர்வதேசத் தரநிலைகளுக்கு முக்கியத்துவம்.
* பசுமை உற்பத்தி
நீர் மறுசுழற்சி, கழிவு மேலாண்மை.
பாக்ஸ் 5
உலகச் சதுரங்கத்தின்
அடுத்த நகர்வு
ஒரே சந்தையை நம்பாமல், பல்வேறு நாடுகளில் வாடிக்கையாளர்களை உருவாக்குவது. உற்பத்தித் திறனைச் சர்வதேச வணிக வியூகத்துடன் இணைப்பது. நெருக்கடியை வளர்ச்சியாக மாற்றுவது. இதுவே இந்தியாவுக்கும் திருப்பூருக்கும் அடுத்தகட்டப் பாதை.