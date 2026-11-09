ஒரு இன்ச் கூட குறையாத தீபாவளி உற்சாகம் –: வாண வேடிக்கையால் வசீகரமானது மாநகரம்
ஒரு இன்ச் கூட குறையாத தீபாவளி உற்சாகம் –: வாண வேடிக்கையால் வசீகரமானது மாநகரம்
ADDED : நவ 08, 2026 06:33 PM
திருப்பூர்:
ஆயிரம் சரவெடி. காதைப் பிளக்கும் அணுகுண்டு வெடி. பளபளக்கும் புத்தாடை. கமகமக்கும் நெய் இனிப்பு. திருப்பூர் இன்று (நவ.,8) இப்படித்தான் தீபாவளியைக் கொண்டாடியது.
விடாமுயற்சிக்கும் உழைப்புக்கும் பெயர் போன ஊர் இது. பின்னலாடைத் தொழிலில் அவ்வப்போது மந்தநிலை வரும். நுால் விலை ஏறும். ஜாப் ஒர்க் கட்டணம் ஏறும். சாயக் கட்டணம் ஏறும். இந்த முறை தீபாவளி எப்படி இருக்குமோ என்று எல்லோரும் கவலையில் இருந்தனர். ஆனால், திருப்பூர் எப்போதும் பீனிக்ஸ் பறவை மாதிரிதான். விழுந்தாலும் எழுந்துவிடும்.
நிறுவன உரிமையாளர்கள் பல சிரமங்களையும் ஏற்று தொழிலாளர்களுக்குப் போனஸ் கொடுத்தனர். அதன் வெளிப்பாடுதான் கடைவீதிகளில் தெரிந்த கூட்டம். ஜவுளிக் கடை, பர்னிச்சர் கடை, மின் பொருட்கள் கடை, மொபைல் கடை என தீபாவளி நாளிலும் கூட்டம் குறையவில்லை.
பொதுவாக பண்டிகை நாளில் திருப்பூர் சாலைகள் ஓய்வெடுக்கும் என்பார்கள். வடமாநிலத் தொழிலாளர்கள் வந்த பிறகு அந்த நிலை மாறிவிட்டது. இன்று நகரின் முக்கியப் பகுதிகள் வழக்கமான பரபரப்போடு இருந்தன. ஸ்வீட் ஸ்டால்களில் சலுகை விற்பனையில் இனிப்பும் காரமும் களைகட்டின. கடந்த சில நாட்களாக உற்சாகம் ஒரு இன்ச் கூடக் குறையவில்லை.
வெடியுடன் அமர்க்களம்
பொதுமக்கள், அதிகாலையில் எழுந்து, எண்ணெய் தேய்த்து, வெந்நீரில் எண்ணெய்க் குளியல் போட்டு, புத்தாடை அணிந்தனர். வீட்டில் தீபம் ஏற்றி வழிபட்டதும், வாசலில் பெரிய சரத்தை வைத்து வெடித்து கொண்டாட்டத்தைத் தொடங்கினர். நண்பர்களோடு இளைஞர்கள், சிறுவர்கள் பட்டாசுகளைப் பகிர்ந்து வெடித்து மகிழ்ந்தனர். தாத்தா, பாட்டிகளையும் துணைக்குச் சேர்த்துக் கொண்டது கண்கொள்ளாக் காட்சி.
திருப்பூர் சுற்றுப் பகுதி கோவில்களில் அதிகாலையில் அபிஷேகம், அலங்கார பூஜை முடிந்து பட்டாசு வெடிக்கப்பட்டது. காலை முதல் பக்தர்கள் குடும்பத்தோடு வந்து சுவாமியை வழிபட்டுச் சென்றனர். கடந்த வாரங்களில் திருமணமான தலைதீபாவளி ஜோடிகளும், கைக் குழந்தையோடு வந்த பெற்றோர்களும் கோவில்களில் அதிகம் காணப்பட்டனர்.
அசைவ விருந்து
கொங்கு மண்டலத்தில் தீபாவளி என்றால் அசைவ விருந்தும் உண்டு. காலையில் வழிபாடு முடிந்ததும் மதிய விருந்துக்குத் தயாராகினர். ஞாயிற்றுக்கிழமை தீபாவளி என்பதால் வழக்கத்தை விட மட்டன், சிக்கன், மீன் கடைகளில் கூட்டம் அலைமோதியது. சைவப் பிரியர்கள் வடை, பாயசத்தோடு விருந்து வைத்துக் கொண்டாடினர்.
ஆக மொத்தம், கடும் சத்தத்தோடு வெடிகளும், கண்ணைக் கவர்ந்த இரவு நேர வாண வேடிக்கையும் திருப்பூரின் குதுாகலத்தைப் பறைசாற்றுவது போல் இருந்தது.
தீபாவளி லேகியம்
விற்பனை சரிவு
பண்டிகை போஜனத்தால் வயிறு உபாதை வராமல் இருக்கவும், ஜீரண சக்தியை ஊக்குவிக்கவும் தீபாவளி லேகியம் சாப்பிடுவது வழக்கம். திருப்பூர் நகர நாட்டு மருந்துக் கடைகளில் ஆண்டுதோறும் விற்கப்படும். மக்களிடையே தகவல் இல்லாததால் கடந்த சில ஆண்டுகளாக லேகியம் விற்பனை குறைந்துவிட்டதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்.
ேஹப்பி தீபாவளி!
எல்லாரும் ஒண்ணா சேர்ந்து, ஒரே சிரிப்போட, தம்ஸ் அப் காட்டி சொல்ற ஒரே வார்த்தை... ேஹப்பி தீபாவளி. இடம்: குமரானந்தபுரம், திருப்பூர்.