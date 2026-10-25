'ஜாப் ஒர்க்' கட்டண உயர்வால் கதிகலங்கும் உற்பத்தியாளர்கள், மூலப்பொருள் விலை உயர்ந்ததால் 'ஜாப் ஒர்க்' நிறுவனங்களும் கலக்கம்: ஒன்றல்ல... ரெண்டல்ல... பல்முனை தாக்குதல்!
'ஜாப் ஒர்க்' கட்டண உயர்வால் கதிகலங்கும் உற்பத்தியாளர்கள், மூலப்பொருள் விலை உயர்ந்ததால் 'ஜாப் ஒர்க்' நிறுவனங்களும் கலக்கம்: ஒன்றல்ல... ரெண்டல்ல... பல்முனை தாக்குதல்!
UPDATED : செப் 26, 2026 11:43 PM
ADDED : செப் 26, 2026 06:12 PM
திருப்பூர்:'ஜாப் ஒர்க்' கட்டண உயர்வு, நுால் விலை உயர்வு, பெட்ரோலியப் பொருள் விலை அதிகரிப்பு மற்றும் தட்டுப்பாடு ஆகியவற்றால் பின்னலாடை உற்பத்தித் தொழில் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய அரசு தலையிட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுத்தால் மட்டுமே தற்போதைய நெருக்கடியை சமாளிக்க முடியும் என தொழில்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
நூலை துணியாக்கும் நிட்டிங், சாயமிடும் ஆலைகள், சாயமிட்ட துணியை பக்குவப்படுத்தும் காம்பாக்டிங் மற்றும் ரைசிங், நிட் பிரின்டிங், கம்ப்யூட்டர் எம்பிராய்டரி, எலாஸ்டிக், பாலிபேக், அட்டைப்பெட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு தொழில்கள் ஒன்றோடொன்று இணைந்துள்ளன. இந்த சங்கிலியில் எந்த ஒரு பிரிவில் பாதிப்பு ஏற்பட்டாலும், ஒட்டுமொத்த உற்பத்தியும் பாதிக்கப்படும் நிலை உள்ளது. தற்போது நூல் விலை உயர்வுடன், பெட்ரோலியப் பொருட்களின் விலை உயர்வு மற்றும் தட்டுப்பாடு காரணமாக பல்வேறு சேவை கட்டணங்களும் அதிகரித்துள்ளன.
இதனால், பின்னலாடை தொழில் பல்முனை நெருக்கடியை சந்தித்து வருகிறது. தொழிலாளர்களுக்கு தொடர்ந்து வேலை வழங்க வேண்டும் என்பதால், லாபத்தை எதிர்பார்க்காமல் நஷ்டம் ஏற்படாமல் தொழிலை நடத்த வேண்டும் என்பதே தற்போதைய நிலையாக உள்ளது. குறிப்பாக குறு, சிறு தொழில் நிறுவனங்களை மூட வேண்டிய சூழல் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதால், மத்திய, மாநில அரசுகள் தலையிட்டு பின்னலாடை தொழிலை பாதுகாக்க வேண்டும் என தொழில்துறையினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
150 சதவீதம் வரை உயர்வு
கெமிக்கல் மற்றும் சாயங்களின் விலை அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாக கருப்பு மற்றும் நீல சாயங்களின் விலை 150 சதவீதம் வரை உயர்ந்துள்ளது. இதை சமாளிக்க சாயக்கூலியை கிலோவுக்கு ரூ.7 முதல் ரூ.25 வரை உயர்த்தியுள்ளோம். ஜீரோ டிஸ்சார்ஜ் சுத்திகரிப்பு செலவும் அதிகரித்துள்ளது. நூல் விலை உயர்வால் ஒட்டுமொத்த தொழிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
- காந்திராஜன்
சாய ஆலை உரிமையாளர்கள் சங்க தலைவர்
உற்பத்தி செலவு அதிகரிப்பு
ரப்பர் விலை 25 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது. இதனுடன் ஸ்பான்டக்ஸ், நைலான், பாலியஸ்டர் நூல் விலையும் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது. இதனால் எலாஸ்டிக் உற்பத்தி செலவு 40 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது. ஏற்கனவே 30 சதவீத ஆலைகள் மட்டுமே இயங்கி வருகின்றன. மூலப்பொருட்களின் விலை குறைந்து, தட்டுப்பாடின்றி கிடைத்தால் மட்டுமே தொழிலை தொடர்ந்து நடத்த முடியும்.
- கோவிந்தசாமி
எலாஸ்டிக் உற்பத்தி மற்றும் விற்பனையாளர் சங்க தலைவர்
கட்டண உயர்வு பரிசீலனை
மூலப்பொருட்களின் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளதால், ஒட்டுமொத்த ஜாப் ஒர்க் தொழில்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. உற்பத்தி செலவும் அதிகரித்துள்ளதால், சிம்கா சங்கத்துடன் பேசி நிட்டிங் சேவை கட்டணத்தை உயர்த்துவது குறித்து பரிசீலித்து வருகிறோம்.
- ரத்தினசாமி
பின்னலாடை துணி உற்பத்தியாளர்கள் சங்க தலைவர்
நஷ்டத்தில் இயக்கம்
கடந்த மார்ச் மாதத்துக்குப் பிறகு பாலிபேக் உற்பத்திக்கான மூலப்பொருட்களின் விலை 80 சதவீதம் வரை உயர்ந்துள்ளது. ஏற்கனவே போட்டி அதிகமாகவும், ஆர்டர்கள் குறைவாகவும் உள்ளதால், விலையை உயர்த்த முடியாமல் சமாளித்து வருகிறோம். தினமும் மூலப்பொருள் விலை உயர்ந்து வருவதால், லாபத்தை மறந்து நஷ்டத்தில் தொழிலை நடத்த வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
- செல்வராஜ்
பிளாஸ்டிக் உற்பத்தியாளர் சங்க தலைவர்
விறகு விலை உயர்வு
காம்பாக்டிங், ரைசிங், ஸ்டாண்டர்ட் மற்றும் ஹீட் செட்டிங் பணிகளுக்கான செலவுகள் அதிகரித்துள்ளன. விறகு விலையும் அதிகமாக உயர்ந்துள்ளது. இருப்பினும், வாடிக்கையாளர்களிடம் ஜாப் ஒர்க் சேவை கட்டணத்தை உயர்த்தி பெற முடியாததால், தற்போதைய கட்டணத்திலேயே தொழிலை நடத்தி வருகிறோம்.
- ராமசாமி
ரைசிங் உரிமையாளர்கள் சங்கம்
மாதம் 4,000 டன் நுால்
நாடு முழுவதும் தையல் நூல் விநியோகம் செய்து வருகிறோம். திருப்பூருக்கு மட்டும் மாதம் 4,000 டன் நூல் தேவைப்படுகிறது. பாலியஸ்டர் ஸ்டேபிள் பைபர் விலை கடுமையாக உயர்ந்து வருவதால் கலர் நூல் தயாரிப்பும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
தையல் நுால் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டதால் 10 சதவீதம் விலை உயர்த்தியுள்ளோம். அதற்குப் பிறகும் சில நாட்களுக்கு ஒருமுறை மூலப்பொருள் விலை உயர்ந்து வருகிறது. மூலப்பொருட்களின் விலை உயர்வை கட்டுக்குள் கொண்டு வர வேண்டும்.
- ஜெயக்குமார்
தையல் நுால் வியாபாரிகள் சங்க செயலாளர்
கட்டண உயர்வு தள்ளிவைப்பு
பிவிசி இங்க், பைண்டர் உள்ளிட்ட மூலப்பொருட்களின் விலை 40 சதவீதம் வரை உயர்ந்துள்ளது. இதனால் பிரின்டிங் கட்டணத்தை உயர்த்த வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், ஒட்டுமொத்த பின்னலாடை தொழிலின் சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு கட்டண உயர்வை தற்காலிகமாக தள்ளி வைத்துள்ளோம்.
- ஸ்ரீகாந்த்,
நிட் பிரின்டிங் அசோசியேஷன் தலைவர்
50 சதவீதம் கட்டண உயர்வு
நுால் உள்ளிட்ட மூலப்பொருட்களின் விலை உயர்வால் உற்பத்தி செலவு அதிகரித்துள்ளது. தொழிலாளர் சம்பளமும் உயர்ந்துள்ளது. பீஸ் ரேட் அடிப்படையில் சாதாரண எம்பிராய்டரிக்கு ரூ.8 என்றும், 1,000 தையல்களுக்கு ரூ.1.50 என்றும் கட்டணம் நிர்ணயித்துள்ளோம். சீக்குவன்ஸ் மற்றும் சென்னிலி எம்பிராய்டரி பணிகளுக்கான கட்டணத்தை 50 சதவீதம் உயர்த்தியுள்ளோம்.
- கோபாலகிருஷ்ணன்
கம்ப்யூட்டர் எம்பிராய்டர்ஸ் அசோசியேஷன் தலைவர்
உற்பத்தியாளர் அமைப்புகளின் கோரிக்கைகள்
தட்டுப்பாடின்றி மூலப்பொருள்
மூலப்பொருட்களின் விலை உயர்வு ஒட்டுமொத்த தொழில்துறையையும் கவலையில் ஆழ்த்தியுள்ளது. ஜாப் ஒர்க், பாலிபேக், எலாஸ்டிக், அட்டைப்பெட்டி உள்ளிட்டவற்றின் விலை உயர்வு ஏற்றுமதி வர்த்தகத்தை நேரடியாக பாதிக்கும். பெட்ரோலியப் பொருட்களை சார்ந்த மூலப்பொருட்கள் தட்டுப்பாடின்றி கிடைக்க மத்திய அரசு சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
அப்போதுதான் விலை உயர்வை கட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியும். அனைத்து மூலப்பொருட்களையும் பழைய விலையில் வழங்க போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். நுால் விலை உள்ளிட்ட பல்வேறு விலை உயர்வுகள் ஏற்றுமதிக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தும். இதுபோன்ற பாதிப்புகளை எதிர்கொள்ள, கொரோனா காலத்தில் ஒன்றுபட்டு செயல்பட்டதைப் போல் தொழில்துறையினர் ஒற்றுமையாக அரசிடம் கோரிக்கை வைக்க வேண்டும்.
- சுப்பிரமணியன்
ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்க தலைவர்
தீபாவளி ஆர்டர் குறித்து அச்சம்
பஞ்சு, நுால் உள்ளிட்ட அனைத்து மூலப்பொருட்களின் விலையும் உயர்ந்துள்ளதால் அசாதாரண சூழல் நிலவுகிறது. தீபாவளி சமயத்தில் வர்த்தக விசாரணைகளை எதிர்கொள்ள முடியாத சூழலில் உள்ளோம். பெட்ரோலியப் பொருட்களின் விலை சில நிறுவனங்களால் 20 முதல் 40 சதவீதம் வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அதற்கேற்ப பின்னலாடை விலையை உயர்த்த முடியவில்லை.
சில நிறுவனங்கள் மட்டுமே சுமார் 6 சதவீதம் வரை விலையை உயர்த்த முடிந்துள்ளது. சில நிறுவனங்களால் விலையை உயர்த்தவே முடியவில்லை. இதேநிலை நீடித்தால் குறு, சிறு நிறுவனங்களை மூட வேண்டிய சூழல் உருவாகும். பல்வேறு கட்டங்களில் ஏற்படும் கட்டண உயர்வு இறுதியில் பின்னலாடை உற்பத்தியாளர்களின் மீதே சுமையாகிறது. தொழிலாளர்களுக்கு வேலை வழங்கவும், வாடிக்கையாளர்களை தக்கவைக்கவும் நஷ்டத்தை சமாளித்து உற்பத்தியை தொடர்ந்து வருகிறோம். இந்த ஆண்டு தீபாவளி ஆர்டர்களை எவ்வாறு எதிர்கொள்ளப் போகிறோம் என்ற கவலை ஏற்பட்டுள்ளது.
- சண்முகசுந்தரம்
தென்னிந்திய பனியன் உற்பத்தியாளர்கள் சங்க தலைவர்
மத்திய, மாநில அரசுக்கு கடிதம்
பெட்ரோலிய மூலப்பொருட்களின் விலை அதிகரித்துள்ளதுடன், தட்டுப்பாடும் நிலவுகிறது. இத்தகைய அதிகப்படியான விலை உயர்வை ஏற்க முடியாது. ஜாப் ஒர்க் கட்டண உயர்வால் பின்னலாடை விலையை உடனடியாக உயர்த்த முடியாது. விலையை உயர்த்தினாலும் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படுவர். எனவே அரசு உறுதியான நடவடிக்கை எடுத்து, பின்னலாடை தொழிலுக்கான மூலப்பொருட்கள் தடையின்றி கிடைக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும் என மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளோம்.
- ரவிச்சந்திரன்
உள்நாட்டு பின்னலாடை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க பொதுச்செயலாளர்
போராட்டம் நடத்த திட்டம்
போர் சூழல் ஏற்பட்ட காலத்திலும் மத்திய அரசு பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் காஸ் விலை உயராமல் பாதுகாத்தது. அதேபோல் தற்போதும் தொழில்துறையினர் மற்றும் தொழிலாளர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு பெட்ரோலியப் பொருட்கள் தடையின்றி கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மூலப்பொருட்களின் விலை உயர்வால் ஒவ்வொரு தொழில் பிரிவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அனைத்து தொழில் அமைப்புகளும் ஒன்றிணைந்து அடையாள வேலைநிறுத்தம் நடத்தி மத்திய, மாநில அரசுகளின் கவனத்தை ஈர்த்தால் மட்டுமே தீர்வு கிடைக்கும்.
- முத்துரத்தினம்
ஏற்றுமதியாளர் மற்றும் உற்பத்தியாளர்கள் சங்க தலைவர்