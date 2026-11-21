விடிய விடிய வீணான குடிநீர் விநியோகத்தை நிறுத்தாதது ஏன்? பொதுமக்கள் ஆதங்கம்
விடிய விடிய வீணான குடிநீர் விநியோகத்தை நிறுத்தாதது ஏன்? பொதுமக்கள் ஆதங்கம்
ADDED : நவ 20, 2026 08:31 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர், ஊத்துக்குளி ரோடு முதல் ரயில்வே கேட் அருகே மூன்றாவது குடிநீர் திட்ட பிரதான குழாயில், நேற்று முன்தினம் இரவு, 11:00 மணியளவில் உடைப்பு ஏற்பட்டது. இதனால், அதிகாலை வரை வெளியேறி தண்ணீரின் வேகம், காலையில் மேலும் அதிகரித்தது. ஒரு கட்டத்தில் வாகனங்கள் சென்று வர வழியில்லாத அளவு ‘குபுகுபு’வென தண்ணீர் சாலை முழுதும் மழை பெய்து வெள்ள வந்தது போல் வழிந்தோடியது.
தண்ணீர் அதிகளவில் தேங்கியதால், சாலையின் வலது ஓரத்தில் மட்டும் வாகன ஓட்டிகள் சென்றனர். பாதசாரிகள் நடந்து செல்ல வழியின்றி, மறுபுற சாலையில் நடந்து சென்றனர். நேற்று (நவ.,19) இரவு முதல் இன்று (நவ.,20) காலை, 11:00 மணி வரை கடந்தும் பல்லாயிரக்கணக்கான லிட்டர் குடிநீர் வீணாகியது.
பொதுமக்கள் சிலர் கூறுகையில், ‘திருப்பூரில், 24 மணி நேர தண்ணீர் பெரும்பாலான பகுதிகளுக்கு இன்னமும் கனவாகவே உள்ளது. மாநகராட்சி பகுதிகளுக்கு, ஆறு முதல் எட்டு நாட்களுக்கு ஒருமுறை தான் தண்ணீர் வழங்கப்படுகிறது. அப்படியிருக்க, 3வது குடிநீர் திட்ட பிரதான குழாய் உடைந்து இரண்டு வார்டு பகுதிக்கு வழங்க வேண்டுய பல்லாயிரக்கான லிட்டர் குடிநீர் விடியவிடிய வீணாகி கால்வாயில் கலந்துள்ளது. உடைப்பு உடனடியாக சரி செய்ய முடியாது என்றாலும், தண்ணீர் வீணான தகவல் தெரிந்து, சப்ளையை நிறுத்தியிருந்தால், குடிநீர் வீணாவதை தடுத்திருக்கலாம்,’ என ஆதங்கப்பட்டனர்.