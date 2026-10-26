‘முதியோர் அல்ல புதியோர்’; முப்பெரும் விழாவில் கவுரவம்!
‘முதியோர் அல்ல புதியோர்’; முப்பெரும் விழாவில் கவுரவம்!
UPDATED : அக் 25, 2026 05:17 PM
ADDED : அக் 25, 2026 05:14 PM
அவிநாசி: பணி நிறைவு ஆசிரியர் கூட்டமைப்பு மற்றும் அவிநாசி முத்தமிழ் மன்றம் இணைந்து, காந்தி ஜெயந்தி விழா, பணி நிறைவு ஆசிரியர் கூட்டமைப்பின், 75 வயது நிறைவு பெற்றவர்களுக்கு பாராட்டு விழா மற்றும் அவிநாசி வாழ்நாள் சாதனையாளர்களை கவுரவிக்கும் விழா என, முப்பெரும் விழா நடத்தின.
அவிநாசி பழனியப்பா இன்டர்நேஷனல் பள்ளி வளாக அரங்கில் நடந்த நிகழ்ச்சியில், செயலாளர் அருணாச்சலம் வரவேற்றார். வட்டார தலைவர் பழனிசாமி தலைமை வகித்தார். தாமோதரன் மற்றும் சுப்ரமணியம் முன்னிலை வகித்தனர். சிறப்பு பேச்சாளராக பங்கேற்ற புலவர் சண்முகவடிவேல், ‘முதியோர் அல்ல புதியோர்’ என்ற தலைப்பில் பேசினார். சிறப்பு விருந்தினர்களாக, சென்னை சில்க்ஸ் பரஞ்சோதி, கொங்கு கல்வி நிலைய தாளாளர் பழனிசாமி பங்கேற்றனர்.
திருப்பூர் மாவட்ட செயலாளர் நடராஜன், மாநில தலைவர் சுப்பிரமணியன் ஆகியோர் பேசினர். வாழ்நாள் சாதனையாளர்களாக, அவிநாசி திருப்புக்கொளியூர் வாகீசர் மடாலய காமாட்சி தாச சுவாமிகள்,தெக்கலுார் முன்னாள் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் ராசப்பன், அவிநாசி லிங்கேஸ்வரர் கோவில் மூத்த அர்ச்சகர் கண்ணப்ப சிவாச்சாரியார், பல்வேறு துறைகளில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற சுந்தரம் (விமானப்படை), சண்முகசுந்தரம் (பிடிஓ.,) பழனிசாமி (மின்வாரியம்), சுப்ரமணியம் (சுகாதார ஆய்வாளர்) ஆகியோர் கவுரவிக்கப்பட்டனர்.
அவிநாசி முத்தமிழ் மன்ற தலைவர் ராஜ்குமார், செயல் தலைவர் பழனிசாமி, பொருளாளர் ராமகிருஷ்ணன், துணைத் தலைவர் சுப்ரமணியன், செயலாளர் ரட்சகன் மெய்ஞான மூர்த்தி, தமிழ்நாடு பண்பாடு கலாச்சார பேரவை தலைவர் நடராஜன், பணி நிறைவு ஆசிரியர் கூட்டமைப்பு தலைவர் சுப்ரமணியன் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.