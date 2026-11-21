கோவில்களை அகற்ற நோட்டீஸ் நகராட்சி அலுவலகம் முற்றுகை
கோவில்களை அகற்ற நோட்டீஸ் நகராட்சி அலுவலகம் முற்றுகை
UPDATED : நவ 20, 2026 07:10 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:05 PM
திருமுருகன்பூண்டி: திருமுருகன்பூண்டி நகராட்சிக்கு உட்பட்ட செந்தில் நகர், ஜெகநாதன் நகர் பகுதிகளில் உள்ள கோவில்களை அகற்ற நகராட்சி நிர்வாகம் நோட்டீஸ் அனுப்பியதைக் கண்டித்து, பொதுமக்களுடன் இணைந்து ஹிந்து முன்னணியினர் நகராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர்.
திருமுருகன்பூண்டி நகராட்சி, ராக்கியாபாளையம் 13-வது வார்டு செந்தில் நகரில், 40-க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் உள்ளன. இங்குள்ள ரிசர்வ் சைட்டில் பூங்காவுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடம் போக மீதமுள்ள பகுதியில் செல்வ விநாயகர், முருகர் கோவில்கள் அமைக்கப்பட்டு பல ஆண்டுகளாக வழிபாடு நடைபெற்று வருகிறது.
இதேபோல், 16-வது வார்டு ஜெகநாதன் நகரில், 250-க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் உள்ளன. இங்குள்ள ரிசர்வ் சைட்டில் கடந்த 2010-ம் ஆண்டு ஸ்ரீ ஞான விநாயகர் கோவில் கட்டப்பட்டு வழிபாடு நடைபெற்று வருகிறது.
இந்நிலையில், நகராட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ரிசர்வ் சைட்டில் கோவில்கள் கட்டி ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறி, அவற்றை அகற்றுமாறு நகராட்சி கமிஷனர் பாலமுருகன் நோட்டீஸ் அனுப்பியிருந்தார். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, ஹிந்து முன்னணி மாநில பொதுச் செயலாளர் செந்தில்குமார் தலைமையில், மாவட்ட துணைத் தலைவர் சங்கர் முன்னிலையில், 200-க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் உள்ளிட்ட பொதுமக்கள் நகராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர்.
அப்போது, பூங்காவுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடம் போக மீதமுள்ள பகுதியில் பொதுமக்கள் சொந்தச் செலவில் கோவில்களைக் கட்டி வழிபட்டு வருவதாகவும், கோவில்களை அகற்றும் நடவடிக்கையை ரத்து செய்ய வேண்டும்; இல்லையெனில், இரண்டு நகர் மக்களையும் திரட்டி போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று தெரிவித்தனர்.
இதனையடுத்து, நகராட்சி கமிஷனர் பாலமுருகன், பொதுமக்கள் தங்களது கோரிக்கைகளை மனுவாக அளித்தால், அதை மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கு அனுப்பி உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தார்.