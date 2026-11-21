UPDATED : நவ 20, 2026 07:10 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:05 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டத்தில், தேசிய நலவாழ்வு குழுமத்தின் கீழ் செயல்படும் விரிவான அவசரகால மகப்பேறு மற்றும் பச்சிளம் குழந்தை பராமரிப்பு மையங்களில் காலியாக உள்ள செவிலியர் பணியிடங்கள் தற்காலிக அடிப்படையில் நிரப்பப்பட உள்ளன.
இதுகுறித்து கலெக்டர் முத்துக்குமரன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:
இந்த பணியிடங்களுக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில், முற்றிலும் தற்காலிகமாக பணிபுரிய விருப்பமுள்ள தகுதியானவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். இப்பணி எந்தக் காலத்திலும் நிரந்தரமாக்கப்பட மாட்டாது. விண்ணப்பப் படிவங்களை https://tiruppur.nic.in/notice_category/recruitment என்ற இணையதளத்தில் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை, திருப்பூர் மாவட்ட நல்வாழ்வு சங்க அலுவலகத்தில் வரும் டிச. 4ம் தேதி மாலை 5:00 மணிக்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.