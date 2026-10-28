ADDED : அக் 27, 2026 07:41 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் ஸ்மார்ட் சிட்டி ரோட்டரி சார்பில், பொன்னம்மாள் ராமசாமி மாநகராட்சி மகப்பேறு மருத்துவமனையில், கர்ப்பிணிகளுக்கு வாரந்தோறும் ஊட்டச்சத்து உணவு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இத்திட்டத்தின் 8-வது வாரமாக, இன்று (அக்.,27) 55 கர்ப்பிணிகளுக்கு முட்டை, பாதாம், உலர் திராட்சை, வெள்ளரிக்காய், சாம்பார் சாதம் உள்ளிட்ட உணவுப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன. ரோட்டரி உறுப்பினர்கள் செந்தில், இளங்கோ ஆகியோரின் பங்களிப்புடன் இந்நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
கர்ப்ப காலத்தில் மேற்கொள்ள வேண்டிய பரிசோதனைகள், பின்பற்ற வேண்டிய உணவு முறைகள் குறித்து டாக்டர் திவ்யா விளக்கினார். ரோட்டரி பொருளாளர் மாரியப்பன், சக் ஷம் மாவட்டத் தலைவர் ரத்தினசாமி உள்ளிட்டோர் கர்ப்பிணிகளுக்கு உணவுப் பொட்டலங்களை வழங்கினர்.
ஸ்மார்ட் சிட்டி ரோட்டரி சார்பில், கர்ப்பிணிகளுக்கு ஊட்டச்சத்து உணவு வழங்கப்பட்டது.