புதிய உட்கோட்டங்களுக்கு அலுவலகம்: நெடுஞ்சாலைத்துறையில் தேவை
புதிய உட்கோட்டங்களுக்கு அலுவலகம்: நெடுஞ்சாலைத்துறையில் தேவை
UPDATED : அக் 23, 2026 07:23 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:18 PM
உடுமலை: தாராபுரம் கோட்ட நெடுஞ்சாலைத்துறையில், உட்கோட்டங்கள் சீரமைப்புக்குப்பிறகு, அலுவலகம் உள்ளிட்ட கட்டமைப்பு வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படவில்லை. இதனால், மக்கள் அத்துறையினரை தொடர்பு கொள்வதில் சிக்கல் நிலவுகிறது.
தமிழக அரசின் உத்தரவுபடி கடந்த மார்ச் மாதத்தில், தாராபுரம் நெடுஞ்சாலைத்துறை கோட்டத்துக்குட்பட்ட உபகோட்டங்கள் சீரமைக்கப்பட்டன.
அதில், குண்டடம் உதவி கோட்ட பொறியாளர் அலுவலகம் உருவாக்கப்பட்டு, மடத்துக்குளம், உடுமலை உதவி கோட்டத்தில் இருந்து ரோடுகள் பிரிக்கப்பட்டு குண்டடம் அலுவலகத்தில் சேர்க்கப்பட்டது.
குறிப்பாக, குடிமங்கலம் பகுதியிலுள்ள பெரும்பாலான ரோடுகள் புதிய கோட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டன. புதிய உட்கோட்டத்துக்கு நிரந்தர அலுவலகம் இல்லை; அலுவலர்கள் விபரங்கள் குறித்தும் இப்பகுதியிலுள்ள மக்களுக்கு தெரியவில்லை.
இதனால், நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்ந்த புகார்களை நேரில் தெரிவிக்கவும், இதர பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்காமலும் மக்கள் பாதித்து வருகின்றனர்.
உதாரணமாக, கொங்கல்நகரம் நால்ரோடு பகுதியில் நிலவும் பிரச்னைக்கு அரசுக்கு ஆன்லைன் வாயிலாக அனுப்பிய புகார் மனுவுக்கும், பதில் அளிப்பதில் கூட நீண்ட நாட்களானது என சமூக ஆர்வலர்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
இப்பிரச்னைக்கு தீர்வாக, மாநில நெடுஞ்சாலை, மாவட்ட முக்கிய, இதர ரோடுகள் அதிகளவு அமைந்துள்ள குடிமங்கலம் பகுதியில், குண்டடம் உதவி கோட்ட பொறியாளர் அலுவலகம் அமைக்கப்பட வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
இதனால், ரோடு கண்காணிப்பு மற்றும் மக்கள் புகார்கள் குறித்து விரைவாக நேரடி ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வாய்ப்புள்ளது.
இதற்கும் தேவை
திருப்பூர் மாவட்டம், 2009ல் உருவாக்கப்பட்ட போது, உடுமலை உட்கோட்டத்தில் இருந்து மடத்துக்குளம் நெடுஞ்சாலைத்துறை உட்கோட்டம் பிரிக்கப்பட்டது. இந்த உட்கோட்டத்துக்கு இதுவரை நிரந்தர அலுவலக கட்டடம் கட்டப்படவில்லை.
தற்காலிக கட்டடத்தில் இயங்கி வரும் அலுவலகத்தால் அனைத்து தரப்பினரும் பாதித்து வருகின்றனர்.