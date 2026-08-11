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தென்னையில் நோய்த்தடுப்பு முறைகள்:அதிகாரிகள் செயல்விளக்கம்  

தென்னையில் நோய்த்தடுப்பு முறைகள்:அதிகாரிகள் செயல்விளக்கம்  

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 06:09 PM

ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:41 PM

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UPDATED : ஜூலை 30, 2026 06:09 PM ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:41 PM

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உடுமலை: தென்னையில், நோய்த்தாக்குதலை கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் குறித்து உடுமலை வட்டார தோட்டக்கலைத்துறையினர், விவசாயிகளுக்கு நேரடி செயல்விளக்கம் அளித்தனர்.

உடுமலை வட்டாரத்தில், 19,500 ஹெக்டேர் பரப்பில் தென்னை சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. கணபதிபாளையம் பகுதியில், சாறு வடிதல் நோய் தாக்குதல் உள்ள தென்னந்தோப்புகளில், தோட்டக்கலைத்துறை துணை இயக்குனர் சசிகலா தலைமையில், தோட்டக்கலை உதவி இயக்குனர் கலாமணி, திவ்யா மற்றும் தோட்டக்கலை துறை அலுவலர்கள், வேளாண்மை அறிவியல் நிலைய விஞ்ஞானி சுதா உள்ளிட்ட குழுவினர் ஆய்வு செய்தனர்.

அவர்கள் கூறியதாவது: சாறு வடிதல் நோய், ஜூலை முதல் நவ., மாதம் வரை வேகமாக பரவுகிறது. சாறு வடிதல் நோயை மரத்தின் நீள் வெட்டு வெடிப்பு மற்றும் காயங்களில் இருந்து கருஞ்சிவப்பு நிற சாறு சில அடி தூரத்திற்கு தாரைதாரையாக வடிவதைக் கொண்டு அறியலாம்.

நோய் முற்றும்போது புள்ளிகள் மேல்நோக்கிப்பரவுகிறது. கசியும் சாறு காய்ந்து கருப்பு நிறம் ஆகிவிடும். நோய் முற்றிய நிலையில் மரத்தில் உட்பகுதி அழுகி, நடுவில் குழாய் போன்ற இடைவெளியுடன் காணப்படும்.

கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் மரத்தின் தண்டில் காயம் படுவதை தவிர்க்க வேண்டும்; மரம் ஒன்றுக்கு ஆண்டுக்கு, 50 கிலோகிராம் தொழு உரத்துடன், 5 கிலோ வேப்பம் புண்ணாக்கை, 200 கிராம் எதிர் உயிர் பூஞ்சை ட்ரைகோடெர்மா விரிடியுடன் கலந்து குழிகளில் இடவேண்டும்.

வெயில் காலங்களில் போதிய பாசன வசதியும், மழைக்காலங்களில் போதிய வடிகால் வசதியையும் மேற்கொள்ள வேண்டும். தண்ணீரை சொட்டு நீர் பாசனம் கொண்டு வட்ட பாத்தியில் மட்டுமே விட வேண்டும்.

நிலம் முழுவதும் மொத்தமாக அல்லது ஏகமாக நீர் பாய்ச்சுவதை தவிர்க்க வேண்டும். அவ்வாறு பாய்ச்சுவதால் நோய் வேகமாக பரவ ஆரம்பித்து விடும்.

பரிந்துரைக்கப்பட்ட உரங்களான யூரியா, 1.25 கிலோ, இரண்டு கிலோ சூப்பர் பாஸ்பேட், 3.50 கிலோ மியூரேட் ஆப் பொட்டாஸ், ஒரு கிலோ தென்னை நுண்ணூட்டம் ஆகியவற்றை இரண்டாகப் பிரித்து ஜூன்- ஜூலை மாதங்களில் முதல் முறையும் ஜன., - பிப்., மாதங்களில் இரண்டாம் முறையும் இட வேண்டும்.

தென்னை நுண்ணுாட்டத்திற்கு பதிலாக, தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலை.,யால் வழங்கப்படும் தென்னை டானிக் வருடத்திற்கு இரண்டு முறை வேர் மூலம் செலுத்தலாம்.

இவ்வாறு, தெரிவித்தனர். தொடர்ந்து, நோய்த்தடுப்புக்கான மருந்துகளை பயன்படுத்தும் முறைகள் குறித்து செயல்விளக்கமளித்தனர்.

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