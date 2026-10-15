முதியவர் கொலை வாலிபர்கள் கைது

UPDATED : அக் 15, 2026 10:20 PM
ADDED : அக் 15, 2026 10:18 PM
தாராபுரம்: தாராபுரத்தில் முதியவர் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
தாராபுரம், சந்தைப்பேட்டை பழைய நகராட்சி கடையில், மனைவியுடன் வசித்து வந்தவர் ராஜூ, 60. பழைய காகிதங்கள், காலி பாட்டில்களைச் சேகரித்து வாழ்க்கை நடத்தி வந்தார். கடந்த 11ம் தேதி வீட்டிலிருந்து வெளியே சென்றவர், மறுநாள் சந்தைப்பேட்டை பொதுக்கழிப்பிடம் அருகே காதில் ரத்தக்காயத்துடன் இறந்து கிடந்தார். அவரது குடும்பத்தினர் உடலை அடக்கம் செய்தனர்.
ராஜூவின் இறப்பில் சந்தேகம் இருப்பதாக அவரது மகன் ரமேஷ், 35, கடந்த 14ம் தேதி தாராபுரம் போலீசில் புகார் அளித்தார். போலீசார் சந்தேக மரணம் என வழக்குப்பதிந்து விசாரித்தனர்.
விசாரணையில், சந்தைப்பேட்டை அருகே ராஜூவுக்கும், பூவரசன், 19, நாகராஜன், 20, ஆகியோருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட தகராறில், இருவரும் கைகளால் தாக்கியதில் ராஜூ உயிரிழந்தது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, அடக்கம் செய்யப்பட்ட ராஜூவின் உடல் தோண்டி எடுக்கப்பட்டு, திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் பிரேதப் பரிசோதனை செய்யப்பட்டது. இதில், கொலை செய்யப்பட்டது உறுதியானதால், சந்தேக மரண வழக்கைக் கொலை வழக்காக மாற்றிய போலீசார், பூவரசன், நாகராஜன் ஆகிய இருவரையும் கைது செய்தனர்.