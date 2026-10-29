/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/பழைய பென்சன் திட்டம் அரசு ஊழியர்கள் ‘தர்ணா’
ADDED : அக் 28, 2026 06:17 PM
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திருப்பூர்: தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்கம் சார்பில், திருப்பூர் கலெக்டர் அலுவலகம் முன் இன்று (அக்.,28) தர்ணா போராட்டம் நடைபெற்றது. மாவட்டத் தலைவர் பாண்டியம்மாள் தலைமை வகித்தார். இணைச் செயலாளர் மேகலிங்கம் வரவேற்றார். முன்னாள் மாநிலச் செயலாளர் நிசார் அகமது, மாவட்டச் செயலாளர் பாலசுப்பிரமணியன் ஆகியோர் கோரிக்கைகளை விளக்கிப் பேசினர்.
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை விரைவுபடுத்த வேண்டும்; சிறப்பு காலமுறை ஊதியத்தில் பணிபுரியும் சத்துணவு ஊழியர்களுக்கு முறையான காலமுறை ஊதியம் வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, அரசு ஊழியர்கள் முழக்கமிட்டனர். ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர்.
கலெக்டர் அலுவலகம் முன், ‘தர்ணா’வில் ஈடுபட்ட அரசு ஊழியர்கள்.