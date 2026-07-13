குமுறல் ஒருபுறம்... பிரியாணி விருந்து மறுபுறம் அ.தி.மு.க. செயல்வீரர் கூட்டத்தில் விறுவிறு
குமுறல் ஒருபுறம்... பிரியாணி விருந்து மறுபுறம் அ.தி.மு.க. செயல்வீரர் கூட்டத்தில் விறுவிறு
UPDATED : ஜூலை 13, 2026 05:09 AM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:05 AM
அனுப்பர்பாளையம்: திருப்பூர் மாநகர் மாவட்ட அ.தி.மு.க. செயல் வீரர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம், அங்கேரிபாளையம், ஜெகா கார்டனில் நடந்தது. மாநகர் மாவட்ட செயலாளர் வேல்குமார் சாமிநாதன் தலைமை வகித்தார். முன்னாள் அமைச்சர் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்று பேசினர்.
திடீரென அ.தி.மு.க உறுப்பினர் ஒருவர் எழுந்து, நீங்கள் மட்டும் பேசினால் போதுமா? எங்களையும் பேச விட வேண்டும். நிர்வாகிகள் சொல்லும் எல்லா வேலைகளையும் தொண்டர்களாகிய நாங்கள் செய்கிறோம்.
ஆனால், தொண்டர்கள் வீட்டு நல்லது, கெட்டதுக்குக் கூட நிர்வாகிகள் யாரும் வருவதில்லை. இனிமேல் வந்து கலந்துகொள்ள வேண்டும். கட்சி மற்றும் குடும்ப ரீதியாக பிரச்னை ஏற்பட்டால், அதைத் தீர்க்க நிர்வாகிகள் முன்வர வேண்டும். வார்டு வாரியாகக் கூட்டம் நடத்துங்கள்.
தொண்டன் என்றும் கட்சியை விட்டு ஓட மாட்டான், வியாபாரிதான் ஓடுவான். அதனால் தொண்டனை மதியுங்கள் என மேடையிலேயே குமுறலைக் கொட்டித் தீர்த்தார். இதனால் கூட்டத்தில் சிறிது நேரம் சலசலப்பு ஏற்பட்டது.
மாவட்ட அவைத் தலைவர் பழனிச்சாமி, முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.க்கள் சிவசாமி, விஜயகுமார், பேச்சாளர் கல்யாண சுந்தரம் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
மெகா விருந்து
கூட்டத்தின் முடிவில், கலந்துகொண்ட கட்சியினருக்கு சைவ மற்றும் அசைவ 'மெகா விருந்து' வழங்கப்பட்டது. குறிப்பாக, அசைவப் பிரியர்களுக்காக 250 கிலோ மட்டனில் சுடச்சுட பிரியாணியும், 200 கிலோ சிக்கனில் வறுவலும், தயிர் பச்சடியும் வழங்கப்பட்டது.
சைவப் பிரியர்களுக்குக் காளான் பிரியாணி, வெள்ளை சாதம், சாம்பார், ரசம், தயிர், மோர் மற்றும் இனிப்பு வகைகள் பரிமாறப்பட்டன. தொண்டரின் குமுறல் ஒருபக்கம் இருந்தாலும், மெகா அசைவ விருந்துடன் அ.தி.மு.க. கூட்டம் விறுவிறுப்பாக நிறைவடைந்தது.