வீட்டு விசேஷ நாளில் வீதி முழுவதும் மரக்கன்று இப்படியும் ஒரு பசுமை ஆர்வம்
வீட்டு விசேஷ நாளில் வீதி முழுவதும் மரக்கன்று இப்படியும் ஒரு பசுமை ஆர்வம்
ADDED : நவ 21, 2026 08:25 PM
பல்லடம்: பல்லடம் அருகே நடந்த புதுமனை புகுவிழாவில், ‘வீ தி லீடர்ஸ்’ அமைப்பின் ஏற்பாட்டில் மரக்கன்றுகள் நடவு செய்யப்பட்டன.
பல்லடத்தை அடுத்த தெற்குப்பாளையம் பிரிவில், ‘ஆதித்யா இல்லம்’ என்ற பெயரில் புதுமனை புகுவிழா இன்று (நவ.,21) நடைபெற்றது. இதையொட்டி, மரக்கன்றுகள் நடும் நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றது. தெற்குப்பாளையம் பிரிவு முதல் ஒரு கி.மீ. துாரம் சாலையின் இருபுறமும் நிழல் தரும் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன. பல்லடம் சட்டசபை தொகுதி ‘வீ தி லீடர்ஸ்’ அமைப்பின் சார்பில் இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. இதில், அமைப்பின் நிர்வாகிகள், புதுமனை உரிமையாளர்கள் மற்றும் சிறுவர், சிறுமியர் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
பசுமை ஆர்வலர்கள் கூறுகையில், ‘எல்–நினோ தாக்கம் இப்பூமியை அச்சுறுத்தி கொண்டுள்ள நிலையில் மரக்கன்று வளர்ப்பதன் அவசியத்தை அனைவரும் நன்றாக புரிந்து வைத்துள்ளனர். அதன் வெளிப்பாடே, பல இடங்களில் தொடர்ந்து மரக்கன்றுகள் நடப்படுகின்றன. திருமணம் மற்றும் விசேஷங்களில் மரக்கன்று கொடுப்பது அதிகரித்துள்ள நிலையில், புதுமனை புகுவிழாவில், வீதி முழுக்க மரக்கன்று நட்டது பாராட்டுக்குரியது,’ என்றனர்.