/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/டூவீலர்கள் மோதலில் ஒருவர் பலி
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:54 AM
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தாராபுரம்,:தாராபுரம் காமராஜபுரத்தை சேர்ந்த கிருஷ்ணன் மகன் விஜயகுமார், 32; தாராபுரம் ஐ.டி.ஐ., அருகே, பைபாஸ் சந்திப்பை நேற்று முன்தினம் இரவு, 10:00 மணியளவில் ஸ்பிளெண்டர் பைக்கில் கடந்தார்.
அப்போது காங்கேயத்தில் இருந்து, பழனி நோக்கி தினேஷ்குமார் ஓட்டி சென்ற பைக் மீது, விஜயகுமாரின் பைக் மோதியது. இதில் படுகாய மடைந்த விஜயகுமாரை, அப்பகுதியினர் மீட்டு தாராபுரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். ஆனால் செல்லும் வழியிலேயே அவர் இறந்து விட்டார். தினேஷ்குமார் லேசான காயத்துடன் தப்பினார்.