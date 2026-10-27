ஒரு கி.மீ. துாரம் கழிவுநீர் சாலை முழுக்க சேதம்

UPDATED : அக் 27, 2026 12:56 AM
ADDED : அக் 27, 2026 12:56 AM
பல்லடம்: பல்லடம்–மங்கலம் சாலையில், வேளாண் விற்பனைக்கூடம் முதல் அரசங்காடு வரை ஒரு கி.மீ., துாரம் கழிவுநீர் சாலையில் ஓடுவதால், சாலை சேதமடைந்து வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்படுகின்றனர்.
குடியிருப்புகள், கடைகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீருக்கு முறையான வடிகால் வசதி இல்லாததால், பல ஆண்டுகளாக இப்பிரச்னை நீடிக்கிறது. பி.ஏ.பி., பாசன வாய்க்காலில் கழிவுநீர் கலப்பதைத் தடுக்க பொதுப்பணித்துறையினர் மண் கரை அமைத்ததால், கழிவுநீர் தற்போது சாலையில் ஓடுகிறது. இதனால் சாலையில் அரிப்பு ஏற்பட்டு பள்ளங்கள் உருவாகி வருகின்றன. கழிவுநீர் தேக்கத்தால் கொசுப்புழுக்களும் உற்பத்தியாகின்றன. சாலையின் இருபுறமும் கழிவுநீர் தேங்காத வகையில் வடிகால் அமைக்க நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
பல்லடம்- – மங்கலம் ரோட்டில், மழைநீருடன் கழிவு நீர் பாய்வதால், ரோடு சேதமடைந்து வருகிறது.