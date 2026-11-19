UPDATED : நவ 18, 2026 10:21 PM
ADDED : நவ 18, 2026 08:36 PM
திருப்பூர்: ஆன்லைன் வர்த்தகம் மூலம் பின்னலாடைகளை விற்பனை செய்வது தொடர்பான விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கு, திருப்பூரில் சைமா சங்கக் கூட்டரங்கில் இன்று (நவ.,18) நடைபெற்றது.
வீட்டிலிருந்தபடியே பொருட்களை ஆர்டர் செய்து, அவை கிடைத்த பிறகு பணம் செலுத்தும் வசதியும் வாடிக்கையாளர்களிடம் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. ஆடைகள், உள்ளாடைகள் ஆன்லைன் மூலம் விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தாலும், பின்னலாடை வர்த்தகத்தில் இந்த விற்பனை முறையை மேலும் விரிவுபடுத்த வேண்டிய தேவை உள்ளது. இதைக் கருத்தில் கொண்டு, தென்னிந்திய பனியன் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் (சைமா), ஆன்லைன் வர்த்தகத்தை மேம்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
அதன் ஒரு பகுதியாக, முக்கிய ஆன்லைன் வர்த்தக நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகளை அழைத்து, சங்க உறுப்பினர்களுக்கு விழிப்புணர்வு கருத்தரங்குகளை நடத்தி வருகிறது. அதன்படி, மூன்று ஆன்லைன் வர்த்தக நிறுவனங்கள் பங்கேற்ற கருத்தரங்கு இன்று நடைபெற்றது. 'சைமா' தலைவர் சண்முகசுந்தரம் தலைமை வகித்து நிகழ்ச்சியைத் தொடங்கி வைத்தார். துணைத் தலைவர் பாலசந்தர், பொதுச்செயலாளர் தாமோதரன், பொருளாளர் சுரேஷ்குமார், இணைச் செயலாளர்கள் பொன்னுசாமி, தனபால், செயற்குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் சங்க உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றனர்.
நிகழ்ச்சியில், ஆன்லைன் வர்த்தகத்தின் வாய்ப்புகள், நிறுவனங்களுக்கான தனித்துவமான வர்த்தக முத்திரையை உருவாக்குவது குறித்து பேசப்பட்டது. தொடர்ந்து, ஆன்லைன் வர்த்தக நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள் விற்பனை நடைமுறைகள், லாப பகிர்வு, வர்த்தகத்தில் உள்ள சவால்கள் மற்றும் அவற்றை சமாளிக்கும் வழிமுறைகள் குறித்து விளக்கினர்.