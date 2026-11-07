கிளை கால்வாயில் பாசன நீர் திறப்பு

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ADDED : நவ 06, 2026 05:35 PM
உடுமலை: புதுப்பாளையம் கிளை கால்வாயில், பி.ஏ.பி., இரண்டாம் மண்டல பாசனத்துக்கு நேற்று காலை தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது.
பி.ஏ.பி., பிரதான கால்வாயில் பூசாரிபட்டி ஷட்டரில் இருந்து பிரியும் புதுப்பாளையம் கிளை கால்வாய் வாயிலாக, இரண்டாம் மண்டல பாசனத்தில், 7,210 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன.
இக்கால்வாயில் பாசனத்துக்கு நேற்று காலை தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது. ஏ.நாகூர், விருகல்பட்டி, கொங்கல்நகரம், சோமவாரப்பட்டி, கொங்கல்நகரம், கொண்டம்பட்டி கிராம நீரினை பயன்படுத்துவோர் சங்க நிர்வாகிகள் மற்றும் உதவி பொறியாளர் முத்துக்குமார் ஷட்டரை இயக்கி, பாசனத்துக்கு தண்ணீரை திறந்து விட்டனர்.
பாசன நீர் திறப்புக்கு முன், புதுப்பாளையம் கிளை கால்வாய் மற்றும் பகிர்மான கால்வாய்களில் நீர்வளத்துறையால் புதர்கள் முழுமையாக அகற்றப்பட்டது. இதனால், விசவாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
கண்காணிப்பு பாதையில் முட்புதர்கள் அகற்றப்பட்டுள்ள நிலையில், இதர மேம்பாட்டு பணிகளுக்காக கருத்துரு தயாரித்து அரசு கவனத்து அனுப்பபட்டுள்ளது.
நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டால், கால்வாய் பாதை முழுமையாக மேம்படுத்தப்படும் என நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவித்தனர்.