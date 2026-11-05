பி.ஏ.பி., 2ம் மண்டல பாசனத்திற்கு நீர் திறப்பு: இரு மாவட்டங்களில் 94,201 ஏக்கர் நிலங்கள் பயன்பெறும்
பி.ஏ.பி., 2ம் மண்டல பாசனத்திற்கு நீர் திறப்பு: இரு மாவட்டங்களில் 94,201 ஏக்கர் நிலங்கள் பயன்பெறும்
UPDATED : நவ 04, 2026 07:10 PM
ADDED : நவ 04, 2026 06:16 PM
உடுமலை: பி.ஏ.பி., இரண்டாம் மண்டல பாசனத்திற்குட்பட்ட, 94,201 ஏக்கர் நிலங்களுக்கு, திருமூர்த்தி அணையிலிருந்து இன்று (நவ.,4) தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது.
பி.ஏ.பி., பாசன திட்டத்தின் கீழ், கோவை, திருப்பூர் மாவட்டத்திலுள்ள, 3.77 லட்சம் ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெற்று வருகின்றன. இந்நிலங்கள் நான்கு மண்டலங்களாக பிரித்து, சுழற்சி முறையில் நீர் வழங்கப்படுகிறது.
இதன் அடிப்படையில், கடந்த, ஆக., மாதம், இரண்டாம் மண்டல பாசனத்திற்கு நீர் திறக்க வேண்டிய நிலையில், பருவ மழைகள் ஏமாற்றியதால், திட்ட தொகுப்பு அணைகளில் போதிய நீர் இருப்பு இல்லாதது மற்றும் பாசன கால்வாய்கள் துார்வார அரசு நிதி ஒதுக்குவதில் தாமதம் உள்ளிட்ட காரணங்களினால், இழுபறியானது.
நீண்ட இழுபறிக்குப்பின், கடந்த மாதம் பாசன ஆதாரங்களை துார்வார அரசு நிதி ஒதுக்கி, பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
இதனையடுத்து, விவசாயிகள் கோரிக்கை அடிப்படையில், இரண்டாம் மண்டல பாசனத்திற்குட்பட்ட, 94,201 ஏக்கர் நிலங்களுக்கு, இன்று முதல் வரும், 2027 ஜன., 3 வரை, 60 நாட்களில், உரிய இடைவெளி விட்டு, 3,500 மில்லியன் கனஅடி நீர் திறக்க அரசு உத்தரவிட்டது.
அதே போல், பாலாறு பழைய ஆயக்கட்டு பாசனம், தளி வாய்க்கால் வாயிலாக ஏழு குளம் பாசனத்திற்குட்பட்ட, 3,076 ஏக்கர் நிலங்களுக்கு இன்று முதல், 2027 ஜன., 3 வரை, 250 மில்லியன் கனஅடி நீர் திறக்கவும் உத்தரவிட்டது.
அரசு உத்தரவு அடிப்படையில், திருமூர்த்தி அணையிலிருந்து பாசனத்திற்கு நீர் திறக்கும் நிகழ்ச்சி இன்று காலை நடந்தது. திருப்பூர் மாவட்ட கலெக்டர் முத்துக்குமரன் தலைமை வகித்தார்.
அமைச்சர் அருண்ராஜ் தண்ணீர் திறந்து வைத்தார். தாராபுரம் எம்.எல்.ஏ,, சத்தியபாமா, முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., க்கள் ராதாகிருஷ்ணன், மகேந்திரன், பி.ஏ.பி.,கண்காணிப்பு பொறியாளர் கார்த்திகேயன், செயற்பொறியாளர் பிரபாகரன், திட்டக்குழு தலைவர் பரமசிவம் மற்றும் விவசாயிகள் பங்கேற்றனர்.
அமைச்சர் அருண்ராஜ் கூறியதாவது:
திருப்பூர் மாவட்டம், உடுமலை, மடத்துக்குளம், திருப்பூர், பல்லடம், தாராபுரம், காங்கயம் மற்றும் கோவை மாவட்டத்திலுள்ள, பொள்ளாச்சி, சூலுார் தாலுகாவிலுள்ள, பி.ஏ.பி.,2ம் மண்டல பாசனத்திலுள்ள, 94,201 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும்.
நீரை விவசாயிகள் சிக்கனமாக பயன்படுத்தி, நீர் வளத்துறைக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும். பி.ஏ.பி., திட்டத்தில் நிலுவையில், நீண்ட காலமாக உள்ள ஆனைமயைாறு, நல்லாறு அணை திட்டங்களை செயல்படுத்த, தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
கடந்த மாதம் கேரளா அரசுடன் பேச்சு நடத்த, அமைச்சர்கள், அதிகாரிகள் செல்ல திட்டமிட்டிருந்த நிலையில், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் காரணமாக, தேர்தல் கமிஷன் அனுமதி கிடைக்கவில்லை.
விரைவில், கேரளா அரசுடன் பேச்சு நடத்தி, பி.ஏ.பி., விவசாயிகளின் நீண்ட கால கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படும். திருமூர்த்தி மலை சுற்றுலா மையத்தை மேம்படுத்த, ரூ.19 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. விரைவில் பணிகள் துவங்கும். அமராவதி அணையில், படகு சவாரி மீண்டும் இயக்கப்படும்.
இவ்வாறு, தெரிவித்தார்.