ஆபரேஷன் 'நஞ்சராயன்' ஆகாயத்தாமரையை வெல்ல களமிறங்கிய 'வெற்றி'
ஆபரேஷன் 'நஞ்சராயன்' ஆகாயத்தாமரையை வெல்ல களமிறங்கிய 'வெற்றி'
UPDATED : ஆக 03, 2026 05:46 AM
ADDED : ஆக 03, 2026 05:28 AM
UPDATED : ஆக 03, 2026 05:46 AM ADDED : ஆக 03, 2026 05:28 AM
பி ன்னலாடை நகரத்தின் இரைச்சலுக்கு நடுவே, இயற்கை தனக்காக ஒதுக்கி வைத்திருக்கும் அமைதியான உலகம் அது - நஞ்சராயன் குளம் பறவைகள் சரணாலயம்.
உள்ளூர் பறவைகளின் முகவரியாகவும், ஆயிரக்கணக்கான மைல்கள் கடந்து வரும் வலசைப் பறவைகளின் ஓய்விடமாகவும் திகழும் இந்த ஈரநிலம், தமிழகத்தின் 17-வது சரணாலயம்; 'ராம்சர்'அந்தஸ்து பெற்றது.
இன்று இந்த சொர்க்கம் ஒரு பச்சை அரக்கனிடம் சிக்கி மூச்சுத்திணறிக் கொண்டிருக்கிறது.
அதுதான்... ஆகாயத்தாமரை.
460 ஏக்கர் குளத்தில் 100 ஏக்கருக்கும் மேல் பச்சைப் போர்வையாய் படர்ந்து, தண்ணீரையும் பறவைகளின் உணவுச் சங்கிலியையும் விழுங்கிக் கொண்டிருந்த அந்த அரக்கனை விரட்ட, இப்போது கரங்கள் இணைந்திருக்கின்றன. வனத்துறையின் ஒத்துழைப்போடு 'வெற்றி' அறக்கட்டளை இந்த மீட்புப் போரைத் தொடங்கியுள்ளது.---
காற்றின் லாவகம் இது சாதாரண துார்வாரும் பணி அல்ல; ஒரு சூழலியல் மீட்புப் போர்.
தண்ணீரில் மிதந்தபடியே ஆகாயத்தாமரையை அள்ள எக்ஸ்னோரா அமைப்பு சிறப்பு மிதவை படகைத் தந்திருக்கிறது. கரையில் பொக்லைன்கள் அலறுகின்றன. அள்ளப்படும் ஆகாயத் தாமரைகள் டிப்பர் லாரிகளில் உடனுக்குடன் வெளியேற்றப்படுகின்றன.
ஒருபுறம் இயந்திரங்கள்... மறுபுறம் திருப்பூர் இயற்கைக் கழகம், வேர்கள், குளம் காக்கும் அமைப்பு, நஞ்சராயன் நகர் மக்கள் என மனிதர்களின் கூட்டு உழைப்பு!
இதில் ஒரு சுவாரசியமான இயற்கை யுத்தியும் உண்டு. குளத்தின் எதிர்கரையில் படர்ந்திருக்கும் ஆகாயத்தாமரைகளின் இணைப்புகளை மிதவைப் படகு மூலம் வெட்டி விடுகிறார்கள். அப்புறம் என்ன... வீசும் காற்றே வேலைக்காரனாக மாறுகிறது! காற்று தள்ளும் திசையில் மிதந்து வரும் தாமரைகளை, கரையில் காத்திருக்கும் பொக்லைன் லாவகமாக அள்ளி வெளியேற்றுகிறது.
'அள்ளிய ஆகாயத் தாமரையை என்ன செய்வது?' என்ற கேள்வி அடுத்ததாக எழுந்தது. எரித்தால் சூழலியல் கெடும். தட்டுகள் செய்யலாம், உரமாக மாற்றலாம் என யோசனைகள் வந்தாலும், தற்போது அதை இயற்கையாக மக்க வைத்து மண்ணுக்கு உரமாக மாற்றும் வழிகளை 'வெற்றி' அறக்கட்டளை ஆராய்ந்து வருகிறது.
நட்ராஜ் (தலைமை செயல் அலுவலர், 'வெற்றி' அறக்கட்டளை):
பறவைகள் சரணாலயம் என்பது பறவைகள் மட்டும் வாழும் இடமல்ல. மீன்கள், நண்டுகள், பாசிகள் உள்ளிட்ட உயிரினங்கள் இணைந்த முழுமையான உணவுச் சங்கிலி அமைப்பு. இங்குள்ள 80 சதவீதப் பறவைகளுக்கு உணவு நீருக்குள்ளிருந்தே கிடைக்கிறது.
குளம் முழுவதும் ஆகாயத்தாமரை படர்ந்தால் சூரிய ஒளி தண்ணீருக்குள் செல்லாது. ஆக்சிஜன் அளவு குறைந்து மீன்கள் உள்ளிட்ட நீர்வாழ் உயிரினங்கள் அழியத் தொடங்கும். அதன் தொடர்ச்சியாக பறவைகளின் வருகையும் பாதிக்கப்படும்.
தேசிய இயற்கை வரலாற்று அருங்காட்சியக விஞ்ஞானிகள் மற்றும் கோவை வன மரபியல் நிறுவன வல்லுனர்களின் ஆலோசனையுடன் பணிகளை திட்டமிட்டோம். டிரோன் ஆய்வில், 100 ஏக்கருக்கும் அதிகமான பரப்பில் ஆகாயத்தாமரை படர்ந்திருப்பது தெரியவந்தது.
ஆரம்பத்தில் பயன்படுத்திய பொக்லைன் மூலம் தண்ணீரும் அதிகமாக வெளியேறியது. அதற்காகவே 3 லட்சம் ரூபாய் செலவில் சல்லடை போன்ற பிரத்யேக பக்கெட்டை வடிவமைத்து பொருத்தினோம். இதன் மூலம் தண்ணீர் மீண்டும் குளத்திற்குள் வடிந்து, ஆகாயத்தாமரை மட்டும் வெளியே வருகிறது.
உயிர்பெறும் நம்பிக்கை இது வெறும் செடிகளை அள்ளிப் போடும் துாய்மைப் பணி அல்ல; ஒரு ஈரநிலத்தின் மூச்சை மீட்டெடுக்கும் போராட்டம்! மனிதர்களும் இயற்கையும் மனது வைத்தால், செத்துப்போகும் ஒரு சூழலியலைக்கூட மீண்டும் உயிர்ப்பிக்க முடியும் என்பதற்கு நஞ்சராயன் குளமே உயிருள்ள சாட்சி!
குளம் முழுமையாக மீளும்
சிவராம், தலைவர், 'வெற்றி' அறக்கட்டளை:
இந்தப் பணிக்காக முதலில் 10 லட்சம் ரூபாய் திட்டமிடப்பட்டது. அதில் 'வெற்றி' அறக்கட்டளை 4 லட்சம் ரூபாயும், எங்கள் அமைப்பைச் சேர்ந்த பிரீமியர் சண்முகம் தனது சொந்த நிதியில் 6 லட்சம் ரூபாயும் வழங்கினார்.
தற்போது பணிகளை விரைவுபடுத்த எக்ஸ்னோரா மிதவை இயந்திரம், பொக்லைன், டிராக்டர் என மூன்று இயந்திரங்கள் ஒரே நேரத்தில் இயங்கி வருகின்றன.
டீசல், இயந்திர பராமரிப்பு, தொழிலாளர் கூலி உள்ளிட்ட செலவுகள் காரணமாக மொத்த செலவு 25 முதல் 30 லட்சம் ரூபாய் வரை உயரும் என எதிர்பார்க்கிறோம்.
ஆனால் நஞ்சராயன் குளத்தின் இயற்கைச் சூழலை முழுமையாக மீட்டெடுக்கும் வரை இந்த முயற்சி நிற்காது.
பல ஆண்டுகளின் கனவு
ரவீந்திரன், தலைவர், திருப்பூர் இயற்கைக் கழகம்:
நஞ்சராயன் குளம் பறவைகள் சரணாலயமாக அறிவிக்கப்படுவதற்கு பல ஆண்டுகளாக பறவைகள் குறித்த துல்லியமான ஆவணப்படுத்தல்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. அந்த நீண்ட முயற்சியின் பலன்தான் இன்று கிடைத்திருக்கும் இந்த அங்கீகாரம். அதைப் பாதுகாப்பது நம் அனைவரின் பொறுப்பு.
'ஆகாயத்தாமரையை அகற்ற வேண்டும்' என்ற கோரிக்கை வெற்றி அமைப்பின் நீர்
நிலைகள் மேலாண்மைக் கூட்டத்தில் முன்வைக்கப்பட்டது.
அதன் பிறகு ட்ரோன் மூலம் முழுக் குளமும் ஆய்வு செய்யப்பட்டு, அறிக்கைகள் தயாரிக்கப்பட்டன. திட்டத்திற்கு தேவையான முழு நிதியையும் வெற்றி அறக்கட்டளை வழங்கியது.
திட்டமிடுதல், நிபுணர் ஆலோசனை மற்றும் கள ஒருங்கிணைப்பு பணிகளை திருப்பூர் இயற்கைக் கழகம் மேற்கொண்டு வருகிறது.